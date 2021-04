Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sanierung geht weiter - In der Adolf-Kolping-Straße haben die Bauarbeiten begonnen Die Straße wird neu gestaltet

Die Sanierung geht weiter: In der Adolf-Kolping-Straße haben am Montag die Bauarbeiten am 4. Abschnitt begonnen. Die Fertigstellung ist für Anfang Juni vorgesehen.