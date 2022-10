„Die P“ rappte in der Nardini-Schule

Walldürn. Mit „Die P“ ist es gelungen, eine renommierte und professionelle deutsche Rapperin für die Durchführung eines zweitägigen Rap-Workshops an der Nardini-Schule des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes „St. Kilian“ Walldürn zu gewinnen.

Die Rapperin, in München geboren, zog mit sechs Jahren mit ihren Eltern nach Bonn, wo sie mit Hip-Hop in Berührung kam. Im Alter von 14 Jahren verfasste sie bereits ihre ersten Rap-Texte. Bei einem Battle in Köln-Ehrenfeld belegte sie unter dem Pseudonym „Mc Double P“ den dritten Platz. Nachdem sie einige Jahre auf lokalen Bühnen Erfahrungen gesammelt hatte, veröffentlichte sie 2017 ihre erste „Extended Play“ (EP) mit dem Titel „Bonität“.

Mit der Single „Alle Reden“ gelang ihr 2019 der szeneninterne Durchbruch. Zwischenzeitlich veröffentlichte sie bereits drei Eps und Alben und gewann mehrere Preise, wie beispielsweise den „popNRW“-Preis in der Kategorie „Outstanding Artist“. Darüber hinaus wurde sie auf der Plattform „hiphop.de“ für mehrere Titel nominiert.

„Die P“ engagierte sich im vergangenen Jahr bei dem Wettbewerb „Das Raptalent“, an dem auch Schüler der Nardini-Schule teilnahmen. Einer der Schüler kämpfte sich sogar bis zum Finale im Juli 2021 in Karlsruhe durch.

Dabei kam dann der Kontakt zu „Die P“ zustande, und es entstand die Idee, sie für den Rap-Workshop nach Walldürn zu holen.

Jugendliche ab der Jahrgangsstufe 5, mit Interesse an Rap und Hip-Hop, haben dabei ihr Talent und ihre Stärke gefördert und vielleicht auch so manches Lampenfieber überwunden.

Die Teilnehmer hatten keine Vorgaben und unterstützten sich gegenseitig in Arbeitsgruppen, um gemeinsam darauf hinzuarbeiten, einen Auftritt mit selbst erstellten Texten und eigener Musik vorzubereiten. Einige Verse wurden dabei im schuleigenen Studio aufgenommen und gemixt.

Die Ergebnisse wurden am zweiten Tag zusammengeführt und für das Abschlusskonzertes in der Turnhalle, zu dem die ganze Hausgemeinschaft sowie interessierte Eltern und Verwandte eingeladen waren , vorbereitet.

Hauptinitiator und Organisator dieses Rap-Workshops, Diplom-Musiktherapeut und Musiklehrer Magnus Balles, eröffnete das kleine Konzert, und die Jugendlichen durften vor „vollem Haus“ ihre selbsterstellten Rap-Songs mit gelungenen Beats, Texten und eigener Musik präsentieren.

Im Anschluss gab dann natürlich auch noch Rap-Workshop-Leiterin „Die P“ eine kleine Kostprobe ihres Können als Rapperin der momentanen deutschen Rap-Szene und performte einige ihrer bekanntesten Rap-Singles.

Iris Helmut-Gurka, Direktorin und Heimleiterin des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes, und Christoph Künzig, stellvertretender Schulleiter, der Nardini-Schule, waren begeistert und dankten der Workshop-Leiterin. Gewürdigt wurde auch das Engagement von Magnus Balles als Hauptinitiator und „Chef-Organisator“ des Rap-Workshops.

Für alle teilnehmenden Schüler war dieser Workshop sicherlich ein einmaliges Erlebnis – sowohl die Begegnung mit der Rapperin, aber auch das kreative Gestalten selbst, und natürlich die Tatsache, am Ende gemeinsam mit „Die P“ auf der Bühne zu stehen und das erarbeitete Ergebnis zu performen.