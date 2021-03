Miltenberg. Die Kreisstadt Miltenberg am bayerischen Untermain ist der größte Verkehrsknotenpunkt im Streckennetz der Westfrankenbahn (WFB).

Seit Mitte Mai 2020 baut die Westfrankenbahn den Bahnhof barrierefrei aus. Am Samstag, 20. März, nimmt die Westfrankenbahn im Bahnhof Miltenberg den neu errichteten Mittelbahnsteig Ost (Richtung Wertheim) in Betrieb. Gleichzeitig wechselt das Bauprojekt auf die westliche Seite (Richtung Aschaffenburg), um diesen Teil zu erneuern.

Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Anfang Juni, ein barrierefreier Zugang zu den Gleisen 2 und 3 ist in diesem Zeitraum nicht möglich, es steht lediglich der Treppenaufgang zur Verfügung. „Wir bitten unsere Fahrgäste um Verständnis, dass es im Zuge der Baumaßnahme zu Unannehmlichkeiten und Einschränkungen kommt. Nach derzeitigem Stand steht ab Oktober den Reisenden in Miltenberg ein moderner, barrierefrei ausgebauter Bahnhof zur Verfügung“, so Denis Kollai, Geschäftsleiter der Westfrankenbahn.

„Wir empfehlen allen mobilitätseingeschränkten Reisenden, deren Fahrt in Miltenberg auf Gleis 2 oder 3 beginnt beziehungsweise endet, auf umliegende Bahnhöfe auszuweichen. Die Stationen Kleinheubach, Breitendiel oder Freudenberg sind bereits barrierefrei ausgebaut“, so Kollai weiter.