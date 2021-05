Die Lust an Kunst und Kultur wecken

Walldürn. In den großzügig geschnittenen Räumen der Galerie Fürwahr wurde Mitte Mai unter Einhaltung der Corona-Vorschriften ein neuer Verein aus der Taufe gehoben werden. „kunstreich“ nennt sich dieser und soll schon bald im Vereinsregister in Mannheim seinen Eintrag finden. Wer die Galerie Fürwahr kennt, weiß um die rege Veranstaltungskultur in diesem auch „Stalf-Haus“ genannten Gebäude in der Walldürner Altstadt. Seit 2012 wurden von Martin Knörzer 17 Ausstellungen verschiedenster Künstler inszeniert. Dabei reichte das Spektrum von Bildhauerarbeiten über Malerei bis zur Graphik. Auch Kleinplastiken in Bronze und Fotokunst gab es zu sehen. Textildrucke, Patchwork- und Quiltarbeiten fanden ideale Ausstellungsflächen vor. Ein Benefizverkauf der Werke Bertold Runges für soziale Einrichtungen im hiesigen Landkreis erzielte eine beeindruckende Summe. Für eine vielbeachtete Architekturausstellung wurden die Galerieräume 2018 zur Verfügung gestellt.

AdUnit urban-intext1

Bei Familien beliebt

Bei Familien besonders beliebt waren die mehrfach angebotenen Advents-Kunst-Markt-Wochenenden in der Galerie. Dazu kamen Lesungen und Konzertveranstaltungen, PoetrySlam und Buchpräsentationen: „Die schönsten Bücher des Jahres“. Für „Selbermacher“ bot die Galerie durch befreundete Künstler Zeichen- und Quiltkurse an. Nun möchte sich der eben gegründete Verein – als Neustart nach der Pandemie – eben dieser Veranstaltungen und Events annehmen. Und es sollte, dank der frischen Energie der ehrenamtlich Tätigen, noch mehr möglich gemacht werden, als bisher schon.

Das Team, welches schon viele Jahre die anfallenden Aufgaben zur Organisation und Durchführung für Ausstellungen und Veranstaltungen erfolgreich mit dem Galeristen bewältigte, ist zum größten Teil im Vorstand des „kunstreich“-Vereins wieder zu finden. So werden Gaby Eder-Herold, Barbara Seeber und Eva Sweazey ebenso wie die Frau der „ersten Stunde“ für die Ausstellungsaufsicht Maria Stolz-Günther wieder mit Ideen und mit Tatkraft das Geschehen in der Galerie unterstützen. Als einer der bisher regelmäßigen Veranstalter bei „Fürwahr“ ist Achim Ullrich vom BücherLaden selbstverständlich auch wieder mit von der Partie.

„Absolut erfreulich“ so Maria Stolz-Günther sei die Tatsache, dass eine deutliche Verjüngung stattgefunden hat; denn die ‚Neuen’, die sich im Verein und somit als Veranstalterinnen präsentieren, gehören größtenteils der jüngeren Generation an. „Die Bereitschaft, im Verein verantwortlich mitzuarbeiten“ hat Gaby Eder-Herold am meisten begeistert. Sie spricht von echter Empathie der großartig qualifizierten jungen Frauen. Im Vorstand finden sich Theaterpädagogin Ann-Kathrin Beyersdorfer, Verena Rau als BWL-Frau mit Schwerpunkt Controlling für die Finanzen des Vereines, Ilka Rölke für die Protokollführung mit Aufgaben, ähnlich ihrer beruflichen. Für Social Media, Presse und Homepage des Vereins ist Magdalena Sturm mit ihrem Master-Studienabschluss Digitale Medienkommunikation die ideale Besetzung.

AdUnit urban-intext2

Das geschäftsführende Vorstandsteam bilden Innenarchitektin Ramona Paar gemeinsam mit Ann-Kathrin Beyersdorfer und Gaby Eder-Herold. Nach den Vorstandswahlen in der Gründungsversammlung ging man direkt zu den Vorbereitungen der nächsten Ausstellung über. Eine Vernissage mit drei Künstlern soll am Samstag, 10. Juli, stattfinden. Hierbei wird das notwendige „Hygienekonzept“ eine besondere Herausforderung darstellen. Je nach Lage der Pandemieentwicklung könnten sehr kurzfristig Änderungen erforderlich werden. Auf möglichst alle Eventualitäten gilt es sich vorzubereiten.

Aber auch hier sind die Vereinsfrauen guten Mutes und freuen sich auf die neuen Kontakte zu einem Bildhauer, zwei Malerinnen und interessierten Besucherinnen und Besuchern der Sommer/Herbst-Ausstellung.

AdUnit urban-intext3

Neue Konzepte

Neue Konzepte sind im Entstehen, um auch jüngere Menschen für gestaltende und darstellende Kunst, für Kunsthandwerkliches, Design, Literatur und Musik zu sensibilisieren. Ideen wie „Junger Kunst-Sommer“ oder „ Stop making sense“ breiten sich in den Köpfen der Veranstalterinnen aus. Gerne würde man auch Kunst mit und von Kindern entstehen lassen und diese gebührend präsentieren. Die eher traditionellen Kunstrichtungen, um die sich die Galerie bislang gekümmert hat, sollen in Zukunft aber auf alle Fälle einen beständigen Platz behalten.

AdUnit urban-intext4

Dabei werden regionale Kunstschaffende ebenso berücksichtigt wie in der Vergangenheit. Und der Ehrgeiz, auch Ausstellungen mit europäischer Kunst zeigen zu können, wie dies 2013 mit Tessa Pearson aus London, 2014 mit Anikó Keleti aus Budapest und 2018 mit der russischen Malerin Julia Belot der Fall war, ist groß.

Auf die Bereiche Musik, Literatur und Tanz freuen sich die Planerinnen im Verein natürlich besonders. Denn nach so langer, beinahe eineinhalbjähriger Durststrecke steht allen der Sinn nach Live-Sound, Begegnung und Bewegung. So wünschen sich die Frauen aus drei Generationen nichts mehr, als im „Fürwahr“ wieder richtig loslegen zu können. Für Anfang 2022 ist eine Ausstellung mit Enrico Illhardt geplant. Kontakte zum St. Josefs-Stift in Eisingen wurden bereits geknüpft, um Werke dieses Künstlers mit Behinderung im nächsten Jahr nach Walldürn zu bringen.