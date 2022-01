Die „Kuhne-Kapelle“ war das Ziel der Wanderfreunde

Walldürn. Bei frühlingshaftem Wetter begrüßten am Dreikönigstag die Wanderführer Agnes Sans und Helmut Ackermann eine stattliche Anzahl an Wanderern bei Ralf Englert in der Alten Altheimer Straße.

Eindrucksvolle Sicht

Das Ziel der Tour, die „Kuhne-Kapelle“ beziehungsweise „Fiegers-Kapelle“ an der Straße nach Waldstetten, wurde über die Kalköfen auf der Schmittshöhe sowie das Hirschmannshöhwäldchen erreicht. Agnes Sans erläuterte die Geschichte der Kapelle, welche 1882 von der Familie Kuhn errichtet wurde.

Die weitläufige Flur bot den Teilnehmern eine eindrucksvolle Sicht auf Walldürn. Der Rückweg der etwa sechs Kilometer langen Strecke verlief über die Hohe Straße, ein alter Römerweg, zum Ausgangspunkt. Besonderes Interesse fand der 2009 neu errichtete Bildstock.

Tour am Neujahrstag

Bereits am Neujahrstag waren zahlreiche Wanderfreunde der Einladung des OWK gefolgt, um mit den Wanderführern Ralf Englert beziehungsweise Anton Volkert die traditionelle Tour nach Hornbach anzugehen.

