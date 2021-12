Die „Kappel“ war das Ziel der Wanderfreunde

Walldürn. Der OWK Walldürn bot am zweiten Adventssonntag bei angenehmem Wanderwetter zwei Touren zur Ruine der „Kappel“, einer ehemaligen Einsiedelei-Kapelle „zu unserer Lieben Frau im Walde“ in der Nähe von Dornberg an.

Die 15 Teilnehmer der Tour I wurden am Parkplatz in der Boschstraße von Wanderführer Helmut Dollinger in Empfang genommen. Zunächst wanderte die Gruppe über den Rundweg „W4“, folgte dann dem Flugplatzwanderweg und kam am ehemaligen Fliegerhorst Dornberg vorbei.

Nach einer kurzen Information über die heutige Verwendung des Flugplatzes mit seinen Bunkern ging es weiter Richtung Schlempertshof. Das Dorf hat seinen Namen vom Adelsgeschlecht der Ritter Slemper von Hardheim. Nach der Besichtigung der Friedenskapelle ging es weiter nach Dornberg und schließlich hinunter in den Wald zur „Kappel“-Ruine. Dort wurden die Wanderfreunde über das Entstehen und den Verfall der „Kappel“ informiert.

Nach einer kurzen Pause machte sich die Gruppe auf den Weg über den Höpfinger Wegacker, die Dunantallee und den Höpfinger Pfad zurück zum Ausgangspunkt. Wanderwart Ralf Englert dankte dem Wanderführer für die Planung und Durchführung des 14 Kilometer langen Marsches.

Die zweite, 13-köpfige Gruppe, darunter drei Damen als Gäste, startete am gewohnten Treffpunkt zur Fahrt nach Vollmersdorf. Von dort ging e man mit Wanderführer Günter Schmidt entlang der Wandermarkierungen „Do 3 und 4“ über offenes Gelände in östlicher Richtung Dornberg. Von dort ging es auf der Markierung „Do 5“ in südlicher Richtung weiter und dann in einem Linksbogen weiter durch den Wald.

Schließlich erreichte man die Ruine der ehemaligen „Kappel zu unserer Lieben Frau im Walde“. Dort nutzte der Wanderführer die kleine Pause, um etwas über die Geschichte dieses Denkmales vorzulesen. Abschließend wanderte die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt. Die Wegstrecke betrug 8,5 Kilometer bei 140 Höhenmetern.