Die gute Zusammenarbeit fortsetzen

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika wurde der aus Hettingen stammende Pastoralreferent Johannes Kirchgeßner offiziell in sein Amt als neuer Militärseelsorger im katholischen Militärpfarramt Walldürn eingeführt.

Walldürn/Hettingen. Der Gottesdienst wurde von einem Bläser-Quintett des Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim sowie von Organist Eckehard an der Dauphin-Orgel musikalisch umrahmt. Dem Gottesdienst schloss sich ein Stehempfang in der Nibelungenkaserne an (Bericht folgt). Nach der Abholung des neuen Militärseelsorgers von der Sakristei der Basilika aus begrüßte Stadtpfarrer Pater Josef Bregula OFM Conv. in der Basilika als „Hausherr“ zahlreiche Gäste. Der Stadtpfarrer sagte, es freue ihn persönlich sehr, mit Johannes Kirchgeßner einen neuen Militärseelsorger begrüßen zu können, der in der Vergangenheit in der Basilika schon viele feierliche Gottesdienste musikalisch mitgestaltet habe, weshalb er sich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit freue. Er hoffe, dass die gute und harmonische Zusammenarbeit, die die Militärseelsorge des Standortes Walldürn und die römisch-katholische Kirchengemeinde seit Jahren verbinde, durch Kirchgeßner als neuem Militärseelsorger erfolgreich fortgesetzt werde.

Der Hauptzelebrant, der Leitende Militärdekan für den Wehrbereich IV, Artur Wagner aus München, ging in seiner Predigt am Gedenktag der heiligen Scholastika von Nursia besonders auf deren Wirken als Schwester und auf das künftige Wirken und die Aufgaben von Johannes Kirchgeßner als Militärseelsorger näher ein. Er überreichte diesem gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jürgen Eckert sowie mit dem stellvertretenden Militärdekan Alexander Brasche aus Ulm im Auftrag von Militärbischof Dr. Franz Josef Oberbeck das Ernennungsschreiben zum neuen Militärseelsorger und als begleitendes äußeres symbolisches Zeichen ein Kreuz. Die Segnung erfolgte anschließend traditionsgemäß durch Handauflegung.

Im Anschluss an den Festgottesdienst in der Basilika fand dann im NHG-Casino in der Walldürner Nibelungenkaserne noch ein Stehempfang und Festakt statt, in dessen Mittelpunkt die Grußansprachen der geladenen Ehrengäste standen (weiterer Bericht folgt). ds