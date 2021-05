Walldürn. In Karl-Heinz Joseph wurde heute vor 30 Jahren, am 1. Juni 1991, wieder ein Sozialdemokrat Bürgermeister in Walldürn. Die Sensation war eigentlich schon am 10. März 1991 perfekt, mit einer komfortablen Mehrheit von 53,8 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen wurde Karl-Heinz Joseph im ersten Wahlgang, bei drei Mitbewerbern, zum Bürgermeister von Walldürn gewählt. Damit zog 25 Jahre nach der Ära Trautmann wieder ein Sozialdemokrat ins Walldürner Rathaus ein. Lange Zeit galt Walldürn als unbezwingbare Hochburg der Christdemokraten.

Was für Karl-Heinz Joseph die Erfüllung eines lange gehegten Berufswunsches war, war für seinen SPD-Ortsverein ein Höhepunkt in der Ortsvereinsgeschichte und das Fundament für eine erfolgreiche kommunal-politische Arbeit in den Folgejahren.

Für die Walldürner CDU war das Ergebnis der Wahl, nach eigenem Bekunden „mehr als niederschmetternd“, wie der damalige Stadtverbandsvorsitzende seine Mitglieder wissen ließ.

Karl-Heinz Joseph wurde 1954 in Kaiserslautern in der Pfalz geboren und wuchs in Erfenbach, heute einem Stadtteil von Kaiserslautern, auf. In Erfenbach war sein Vater Bürgermeister, so dass er von klein auf großes Interesse an politischen Themen fand und sich früh erst bei den Jusos in Kaiserlautern und später in der SPD engagierte. Seine Leidenschaft war stets die Kommunalpolitik, sein Engagement galt stets seinen Mitmenschen.

Durch den Wehrdienst kam er nach Walldürn, wo er seine Frau kennenlernte. Hier fand er seine zweite Heimat, an deren Gestaltung er an verantwortlicher Stelle mitwirken wollte. So übernahm er 1979 den Vorsitz des SPD-Ortsvereins. 1980 zog er, damals noch als Student der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität in Würzburg, erstmals in den Walldürner Gemeinderat ein. 1983 legte er die 1. Juristische Staatsprüfung und nach seiner Referendarszeit 1986 sein 2. Juristisches Staatsexamen mit der Befähigung zum Richteramt ab.

Bei der Kommunalwahl 1984 wurde Karl-Heinz Joseph zum zweiten Mal in den Gemeinderat und ebenfalls in den Kreistag gewählt.

Ausgangspunkt für den Erfolg bei der Bürgermeisterwahl 1991 war die Kommunalwahl 1989 bei der Karl-Heinz Joseph als Ortsvereinsvorsitzender und SPD-Fraktionsvorsitzender das Aktionsprogramm „Neuer Fortschritt für Walldürn“ vorstellte. Die Zielrichtung war klar: Zum einen galt es die Vormachtstellung der CDU in Walldürn zu brechen, zum anderen verdeutlichte er seinen Anspruch, bei der kommenden Bürgermeisterwahl das Rathaus wieder für die SPD-Walldürn zu gewinnen. Mit Mantel und Aktentasche auf der Treppe zum Verwaltungsgebäude „Schloss“ machte Karl-Heinz Joseph deutlich, wohin sein politischer Weg führen sollte. Und tatsächlich gelang es ihm, die meisten Stimmen auf sich zu vereinigen.

Im Amt bestätigt

Mit dem Versprechen, seine innere Verbundenheit zu Walldürn, seine Erfahrung und Sachkunde und seinen Sinn für Gerechtigkeit in das Amt des Bürgermeisters einzubringen, gewann Karl-Heinz Joseph die Mehrheit der Walldürner für sich. So wurde er nach dem Wahlsieg im März am 1. Juni 1991 offiziell Bürgermeister von Walldürn. Mit ihm zog ein neuer Führungsstil ins Walldürner Rathaus ein. Bei seiner zweiten Wahl im März 1999 erhielt er mit einem Ergebnis von 98,7 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 54,9 Prozent einen überwältigenden Vertrauensbeweis und damit eine „hervorragende Basis“ für eine weitere Amtsperiode.

Die Bilanz seiner Amtszeit kann sich sehen lassen. So sind der Wohnungsbauschwerpunkt „Vorderer Wasen“, das Gewerbegebiet „Spangel“ und der Verbands-industriepark „VIP“ ebenso mit Karl-Heinz Joseph verbunden, wie das Jugend- und Kulturzentrum „Schlachthof“, der Neubau des Kindergartens „Sankt Martin“ oder der neue Bauhof.

Auch in den Ortsteilen erreichte er als Bürgermeister vieles. Neue Feuerwehrgerätehäuser wurden gebaut, Ortsdurchfahrten saniert und in Altheim entstand eine neue Sporthalle. Dabei war ihm immer eine „faire und offene Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern und den Ortschaftsräten“ wichtig.

Ein besonderes Anliegen war ihm auch der Erhalt des Bundeswehrstandortes, durch den er nach Walldürn gekommen war. Sowohl als aktiver Reservist als auch durch seine vielfältigen politischen Kontakte fand er Zugang zu Entscheidungsträgern und konnte so seinen Beitrag leisten, dass Walldürn Garnisonsstadt blieb. Bei der Landtagswahl 2006 gelang es ihm das Mandat von Gerd Teßmer für die SPD im Neckar-Odenwald-Kreis zu erhalten.

Am 25. März 2007 bewarb er sich um eine dritte Amtsperiode als Bürgermeister von Walldürn. Er gewann auch seine dritte Wahl zum Bürgermeister, trotz eines Gegenkandidaten, mit einem Ergebnis vom 63,2 Prozent für sich.

Am 6. Mai 2007 wurde er durch den Tod völlig unvermittelt aus dem Leben gerissen. Viele Walldürner haben ihn immer noch in bester Erinnerung. Karl-Heinz Joseph war nicht nur ein herausragender Mensch, der die SPD in Walldürn, im Landkreis und im Land mitgeprägt habe, sondern auch ein Politiker, für den immer die Menschen im Mittelpunkt gestanden haben. Als Bürgermeister und als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg hat er wesentliche Akzente zur Fortentwicklung der Stadt gesetzt. Sein Name und sein Werk werden mit der Geschichte der Stadt Walldürn stets eng verbunden bleiben.