„Die Angst ist ein lebenslanger Begleiter“

Der emeritierte Würzburger Bischof Dr. Friedhelm Hofmann widmete sich am dritten Wallfahrtssonntag in seiner Predigt der Angst des Menschen und dem unerschütterlichen Beistand Gottes.

AdUnit urban-intext1

Walldürn. Den Höhepunkt des dritten Wallfahrtssonntags stellte die Gestaltung des feierlichen Pontifikalamts durch den emeritierten Würzburger Bischof Dr. Friedhelm Hofmann dar. In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte er am Familiensonntag das Leitwort der diesjährigen Hauptwallfahrtszeit „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ (Jesaja 41,10a). Musikalisch umrahmt wurde das Pontifikalamt von Organist Sven Geier und vom Ensemble des Kirchenchors.

Nachdem der Hauptzelebrant von Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula, den Diakonen Friedhelm Bundschuh und Karl-Heinz Becker, Lektor Jürgen Kugler und Ministranten unter dem Geläut der Glocken in die Basilika zum Hochaltar geleitet worden war, begrüßte Pater Josef die Pilger aus Nah und Fern. „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott.“ Diesen Satz habe Gott durch den Propheten Jesaja dem Volk Israel zurufen lassen, als es sich in babylonischer Bedrängnis befunden habe.

„Das kann uns allen passieren, dass uns die Angst überfällt“, so der Stadtpfarrer. „Die Angst vor einer wichtigen Prüfung oder Arbeit in der Schule. Die Angst, gerade jetzt in der Pandemie den Arbeitsplatz zu verlieren und in die Schuldenfalle zu geraten. Die Angst vor einer Krankheit.“ Deshalb wolle man gemeinsam in diesem Bewusstsein die heilige Eucharistie am Walldürner Gnadenort, an dem Jesus Christus sich und seine Gegenwart im Korporale gezeigt habe, feiern.

AdUnit urban-intext2

Nach den von Lektor Jürgen Kugler vorgetragenen Lesungen aus dem Buch Jesaja und aus der Apostelgeschichte sowie nach der Verkündigung des heiligen Evangeliums nach Johannes durch Diakon Friedhelm Bundschuh, ging Dr. Hofmann auf das Leitwort der Wallfahrt ein. „Viele von Ihnen können sich ganz sicher noch daran erinnern, dass sie als Kinder im Dunkeln oft Angst gehabt und dies bis heute nicht vergessen haben“, sagte er. Sicherlich gehe dies auch heute noch vielen so. Die Angst sei den Menschen ein lebenslanger Begleiter. Im Selbsttraining könne man vieles unter Kontrolle bringen, aber die tiefen Wurzeln würden bis in die Anfangsgeschichte der Menschheit zurückreichen. In der Paradies-Erzählung hätten sich Adam und Eva vor Gott versteckt, weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen und sich nackt gefühlt hätten. Angst oder auch Furcht sei der Paradieserzählung nach eine Form des Schuldigwerdens. „Das hat vielleicht in uns immer noch einen Keim, dass Angst haben, weil wir die Situation nicht überblicken können, weil Undenkbares auf uns zukommt, das einen bedrängt“, so Hofmann.

Auch heute sei die Angst weit verbreitet. Viele Menschen hätten Angst, krank zu werden, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder irgendeine Katastrophe zu erleben. Die Angst vor Überfremdung, Attentaten oder gar Kriegen sei nicht vergangen.

AdUnit urban-intext3

Aufregend und furchteinflößend

Da komme das Leitwort der Wallfahrt gerade recht: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!“ Gott sei mit uns. Diese Erfahrung hätten die Menschen zu allen Zeiten gemacht. Gerade in Krisensituationen, in denen die Menschen auch jetzt stecken würden. Aber die Begegnung mit Gott habe immer auch etwas Aufregendes und Furchteinflößendes. Denke man nur an die Paradies-Szene, in der der Ungehorsam des Menschen entlarvt werde und als Folge Angst vor Gottes Strafe mit sich bringe .

AdUnit urban-intext4

Oder Denke man an die Begegnungen Moses mit Gott im brennenden Dornbusch und dem Erhalt der zehn Gebote. Moses sei damals erschrocken und habe Angst gehabt. Oder denke man an die Begegnungen Marias mit dem Engel Gabriel. Maria habe sich damals ebenfalls erschrocken, aber der Engel habe sie beruhigt, in dem er ihr gesagt habe: „Gott hat Großes mit dir vor!“

Im Evangelium habe Johannes von einem heftigen Sturm auf dem See Genezareth berichtet. Er habe die Jünger das Fürchten gelehrt. Jesus sei nicht mit im Boot gewesen, er habe vorher auf dem Berg zu den Menschen von der Liebe Gottes gesprochen und das Wunder der Brotvermehrung bewirkt. „In dieser brenzligen Situation haben ihn die Jünger über das Wasser auf sich zukommen sehen“, sagte Hofmann. Jesus habe nicht über ihre Angst geschimpft, sondern er habe ihnen zugerufen: „Ich bin es, fürchtet euch nicht!“ Jesus stehe den Menschen unumstößlich bei. Auch dort, wo man ihn nicht unmittelbar sehe. Das zeige sich auch im Wunder der Wandlung von Brot und Wein in sein Fleisch und Blut. Dieses Geheimnis sei so groß, dass zwei Jahrtausende nicht ausgereicht hätten, um es zu entschlüsseln.

In Walldürn habe sich im Jahr 1330 das Blutwunder ereignet, dem man sich heute noch im Blutkorporale nähern könne. Nachdem Priester Heinrich Ott den Kelch mit dem Blut Christi umgestoßen habe, habe sich der Wein gefärbt rot wie Blut und es hätten sich um die Gestalt des Gekreuzigten in der Mitte elf Köpfe des Dornengekrönten geformt. Das seien deutliche Hinweise für die Echtheit der Eucharistie.