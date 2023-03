Der Weg zum richtigen Beruf

Walldürn/Odenwald-Tauber. Die Ausbildungsmesse der Fränkischen Nachrichten „Zukunft Karriere Ausbildung“ beginnt bereits nächsten Montag. Es finden zwei digitale Messetage und vier in Präsenz statt. Die Schüler können sich weiterhin registrieren und am 13. und 14. März mit den teilnehmenden Firmen aus der Region „matchen und daten“. Außerdem erwarten sie verschiedene Online-Vorträge. Alles zu den Digitaltagen sowie die Anmeldung und auch ein Erklärvideo ist über den nebenstehenden QR-Code zu finden.

Vier Termine – Vier Städte

Vor Ort können sich die Schüler an vier verschiedenen Tagen in vier verschiedenen Städten informieren. Dort stellen zahlreiche Unternehmen die verschiedensten Ausbildungsberufe vor. Dabei besteht für die Schüler die Möglichkeit mit den Firmenvertretern ins persönliche Gespräch zu kommen.

Die FN-Ausbildungsmessen finden am 15. März in Walldürn in der Nibelungenhalle, am 18. März in der Main-Tauber-Halle in Wertheim, am 22. März im Kursaal in Bad Mergentheim und am 30. März in der Emil-Beck-Halle in Tauberbischofsheim statt.