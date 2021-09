Der Unterricht an der Walldürner Frankenlandschule beginnt wieder

Walldürn. Der Unterricht an der Frankenlandschule beginnt am Montag, 13. September, um 7.55 Uhr für folgende Schularten:

Wirtschaftsgymnasium, Berufskolleg I, Berufskolleg II, Berufskolleg Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsschule, VABO.

Die Kaufmännische Berufsschule beginnt für das erste Ausbildungsjahr am Montag, 13. September, für das zweite Ausbildungsjahr am Dienstag, 14. September, für das dritte Ausbildungsjahr am Mittwoch, 15. September, jeweils um 7.55 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag für alle Klassen um 13 Uhr. Weitere Informationen zum Schulbeginn sowie die aktuellen Regelungen für Reiserückkehrende und zur Masken- und Testpflicht erhalten Eltern, Ausbildungsbetriebe und Schüler auf der Schulhomepage (www.Frankenlandschule.de).