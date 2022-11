„Der Tod – ein Teil des Lebens“

Walldürn. Der Förderverein Odenwald Hospiz veranstaltet am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr in der Kapelle Maria Rast in Walldürn eine ganz besondere Lesung zum Tabu-Thema „Sterben und Tod“. Petra Frey, Schauspielerin und Hospizbegleiterin, liest aus ihrem ersten Buch „SterbeMund – tut Wahrheit kund“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frey, geboren und aufgewachsen in München, ist seit vielen Jahren im Fernsehen und auf bekannten Bühnen zu sehen. Unter Ihrem Künstlernamen Petra Auer spielt sie in den unterschiedlichsten bayerischen Bühnen und TV-Produktionen wie Komödienstadel, Rosenheim Cops oder Forsthaus Falkenau. Privat begleitet sie ihre Mutter auf ihrem letzten Weg und auch ins Hospiz. Diese Erfahrung verändert sie und führt sie in die Sterbebegleitung. Als ehrenamtliche Hospizbegleiterin und Koordinatorin betreut sie seit mehr als zehn Jahren ambulant Schwerstkranke und deren Angehörige. Die vielen ungewöhnlichen und berührenden Geschichten, die ihr dort begegnet sind, hat sie in ein Buch gepackt. Frey zeigt, wie wertvoll das Leben ist und wie man lernen kann, den Tod zu schätzen als das, was er ist: Ein Teil des Lebens. Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Manuel Ehlich am Marimbafon.

Petra Frey liest aus „SterbeMund – tut Wahrheit kund“. © Frey