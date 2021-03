Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Fastenzeit - Spirituelles Angebot in Walldürn / Kreuzweg der etwas anderen Art über 15 und 28 Kilometer am 20. März „Der extreme Kreuzweg Deines Lebens“

Die Laurentiuskapelle auf der Walldürner Heide, wird eine der 15 Stationen auf dem „Extrem Kreuzweg Deines Lebens“ sein. © Achim Dörr