Der erste Sommer im Frieden

Gottersdorf. „Die Amerikaner kommen.“ So mancher hat mit den im Frühsommer 1945 in den Odenwald einmarschierenden Amerikanern seinen ersten Kaugummi, die erste Orange oder die damals heiß begehrte, da kostbare Schokolade gesehen oder gekostet. Den meisten Zeitzeugen ist dieses Ereignis prägend in Erinnerung geblieben. Markierte dieses Ereignis doch das Ende einer Schreckensherrschaft.

Nach anfänglicher Unsicherheit pendelte sich das Verhältnis von Amerikanern und Landbevölkerung ein und ein Alltagsleben spielte sich ein. Am Samstag, 21. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, sind in den Museumshäusern des Odenwälder Freilandmuseums Living-History Darsteller zu Gast, die diesen Ereignissen des ersten Sommers in Frieden im Jahr 1945 nachspüren.

„Living History“ gibt es am Wochenende im Freilandmuseum. © Freilandmuseum

Die Darsteller bewohnen das Dorf in der Baugruppe Odenwald und gehen typischen Alltagstätigkeiten der damaligen Zeit nach. Auf diese Weise können die Besucher auf eine Zeitreise gehen und eine Ahnung davon bekommen wie sich das Leben damals abgespielt haben könnte. Man kann mit den Darstellern ins Gespräch kommen, Kleidung, Geräte, Fahrzeuge und andere Ausstattung aus dieser Zeit aus nächster Nähe betrachten. Der große Detailreichtum der Präsentation in Verbindung mit der besonderen Atmosphäre des Freilandmuseums sorgt für eine einzigartige Begegnung mit der eigenen Geschichte.

Die Besucher stehen mitten im Geschehen und nehmen die Szenerie mit allen Sinnen wahr. Zu sehen sein werden verschiedene Szenen wie am Samstag um 14.30 Uhr die Übergabe von Lebensmittelspenden des amerikanischen Volkes an die Dorfbevölkerung.

Am Nachmittag wird beispielsweise die Verteilung von Vitamintabletten an die Dorfbewohner durch US-Sanitäter nachgestellt. Am Sonntag wird um 15 Uhr ein Fußballspiel von Amerikanern und Dorfbevölkerung zu sehen sein.

Die Vorführungen beginnen jeweils gegen 11 Uhr und enden am Samstag um 18 und am Sonntag gegen 17 Uhr. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Museumsgaststätte ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.