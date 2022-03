Walldürn. Zu Ehren des „Gründungsvaters“ der Stadt Walldürn soll eine Sandsteinstatue des Ritters Konrad von Dürn an zentraler Stelle aufgestellt werden. Zwei Entwürfe des Künstlers Rainer Englert (Neusaß) waren am Montag in der Sitzung des Gemeinderats in der Nibelungenhalle zu sehen. Die Initiative geht auf einen Walldürner Bürger zurück, der auch das Material für die Statue zur Verfügung stellen will. rs

