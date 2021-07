Walldürn. In feierlicher Form verabschiedeten am vergangenen Samstagnachmittag die Schulleitung und das Lehrerkollegium der Frankenlandschule Walldürn in der Mehrzweckhalle in Hainstadt die diesjährigen Absolventen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums. Im Mittelpunkt stand die Ausgabe der Abschlusszeugnisse an die 53 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums.

Große Herausforderungen

Zu Beginn der Feier begrüßte Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher als Schulleiter neben allen Schulabsolventen auch deren Eltern sowie als Ehrengast Landrat Dr. Achim Brötel. Rückblickend ließ er die letzten beiden Schuljahre passieren. Trotz aller Herausforderungen hätten die 53 Abiturienten „nach drei Jahren harter Arbeit, Schweißperlen auf der Stirn und vielen Marathonläufen von Klassenarbeiten den Wirtschaftsolymp erobert“. Dies alles haben sie erfolgreich bewältigt und sich deshalb die Goldmedaille in Form des Abiturzeugnisses verdient. Für die weitere Zukunft wünschte er allen Schulabsolventen viel Freude an den kommenden Aufgaben und Herausforderungen.

Landrat Dr. Achim Brötel beglückwünschte die 53 Schüler zum bestandenen Abitur. Wie er zu Beginn seiner Ansprache betonte, seien es besondere Zeiten, in denen die Jugendlichen ihr Abitur gemacht hätten. Hinter ihnen liege ein langer schulischer Weg, der gepflastert sei mit Erfahrungen, Erkenntnissen, Erlebnissen und Erinnerungen. An diesem Samstag bekämen Sie dafür sozusagen die Quittung. Nichts anderes sei das Abiturzeugnis nämlich.

In herausfordernden Zeiten sei es wichtig, einen klaren Kopf zu bewahren. Die schriftlichen Prüfungsleistungen zum Abschluss seien ein deutlicher Beleg dafür. Jetzt gehe der Blick nach vorne und ganz sicher gebe es da momentan viele Unwägbarkeiten. Für alle Abiturienten gelte es, nicht alles einfach kritiklos hinzunehmen, sondern sich umgekehrt sogar ganz bewusst einzumischen und sich selbst, aber auch anderen dadurch klar zu machen, dass eben nicht alles, was geht, auch wirklich geht.

Gerd Straub als Grußredner übermittelte als Vorsitzender des Vereins der Freunde der Frankenlandschule Walldürn allen Schülern Glückwünsche zur bestandenen Schulabschlussprüfung. Er versuchte in seiner Grußansprache aufzuzeigen, dass die Schüler mit dem Abitur eine fundierte Grundlage für ihren weiteren Lebensweg erhalten haben und nun mit Volldampf ihre Fahrt in die weitere Zukunft aufnehmen könnten. Ein jeder sollte seinen ganz persönlichen beruflichen Weg beschreiten und dabei stets seinen Bildungshorizont erweitern.

Studiendirektorin Heike Diener richtete als Abteilungsleiterin „Wirtschaftsgymnasium“ einige Entlassworte an alle Schulabsolventen und zeichnete danach die jeweils besten Abschlussschüler in den einzelnen Fachschaften mit Sonderpreisen sowie die besten Schüler der einzelnen Abschlussklassen mit einem Buchpreis oder einem Lob aus.

Zahlreiche Preisträger

Die von der Volksbank Franken, von Südwestmetall und vom Verein für Socialpolitik gestifteten Preise der Fachabteilung Wirtschaftsfächer – den sogenannten „Wirtschaftspreis“ – erhielten Edona Gashi (Klasse WGW13/2), Margaretha Giegerich (Klasse WGI13/1) und Nina Trabold (Klasse WGW13/2). Den Preis der Fachabteilung Deutsch, den „Scheffelpreis“, erhielt Edona Gashi (Klasse WGW13/2). Den Preis der Fachabteilung Mathematik erhielt Margaretha Giegerich (Klasse WGWI3/1). Den Preis der Fachschaft Geschichte/Gemeinschaftskunde erhielt Moritz Mechler (Klasse WGW13/3) und den Preis der Fachschaft Informatik bekam Margaretha Giegerich (Klasse WGI13/1) überreicht. Florian Mitschke (KlasseWGW13/3) erhielt den Preis der Fachschaft Religion und den Preis der Fachschaft Spanisch bekam Roberto Veras Villaman (Klasse WGI13/1). Die sogenannte „Alfred-Maul-Gedächtnismedaille, der Preis der Fachschaft Sport, die in Bronze ging an Nina Trabold (Klasse WGW13/2).

Den Schulpreis für vorbildliche Mitarbeit als Schülersprecher in der SMV (Schülermitverantwortung) erhielt Tam Nguyen(Klasse WGW13/2).

Einen Klassenpreis in Form einer Buchgabe für sehr gute schulische Leistungen erhielten als jeweilige Klassenbeste (Notendurchschnitt 1,5 und besser): Aus der Klasse WGI13/1 Margaretha Giegerich mit einem Notendurchschnitt von 1,3; aus der Klasse WGW13/2 Gasha Edona als Klassenstufenbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,2 sowie Pauline Bundschuh mit einem Notendurchschnitt von 1,5; aus der Klasse WGW13/3 Florian Mitschke mit einem Notendurchschnitt von 1,5.

Lob erhalten

Ein Lob für insgesamt sehr gute und gute schulische Leistungen (Note 1,6 bis 2,0) wurde an folgende Schulabsolventen ausgesprochen: Klasse WGI13/1 Jessica Brandl (1,7), Pia Seyfried (1,8), Niclas Balkenhol (1,9); Klasse WGW13/2 Nina Trabold (1,6), Chantal Mei-del, Tam Nguyen (beide jeweils 1,7); Klasse WGW13/3: Felix Gärtner (2,0).

Diesen schulischen Auszeichnungen und Belobigungen schloss sich die Rede von Scheffelpreisträgerin Edona Gashi aus der Abschlussklasse WGW13/2 an. Es seien alle 53 Abiturienten trotz der schwierigen Begleitumstände wegen der Corona-Pandemie nun am Ziel angelangt und könnten an diesem Tag ernten, was sie vor vielen Jahren gesät hätten. Mit dem Abitur ende ein Kapitel und jeder könne nun Schlussstrich unter seine Schullaufbahn ziehen und etwas Neues beginnen. Jeder Schüler sei jetzt selbst verantwortlich für den Inhalt des neuen Kapitels im Buch des Lebens.

Die Scheffelpreisträgerin beschloss ihre Ansprache mit folgenden Worten: „Ich weiß nicht, wie viel ihr von meiner Rede in den nächsten Wochen noch in Erinnerung haben werdet. Aber falls ihr irgendetwas mitnehmen solltet, dann bitte folgendes: Erfolg ist nicht immer nur mit Reichtum und Anerkennung verbunden, sondern auch damit, wie sich die Menschen um euch herum wegen euch fühlen. Keiner wird sich später an eure Noten erinnern, sondern eher an eure Persönlichkeit. Man wird gerne an euch zurückdenken, wenn ihr den Menschen in eurer Umgebung mit Respekt begegnet seid, und das nicht nur dann, wenn ihr etwas von ihnen gebraucht habt. Und wenn man so an euch zurückdenkt, dann nenne ich das einen großen Erfolg!“

Abschließend dankte Scheffelpreisträgerin Edona Gashi im Namen aller Mitschüler denen, die zum erfolgreichen Schulabschluss der 53 Abiturienten an der Frankenlandschule Walldürn beigetragen haben.

Im Anschluss nahm Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher als Schulleiter zusammen mit WG-Abteilungsleiterin, Studiendirektorin Heike Diener sowie mit den jeweiligen Klassenlehrern die Entlassung der Schulabsolventen durch die Überreichung der Abschlusszeugnisse beziehungsweise Reifezeugnisse vor. ds