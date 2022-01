Den Bewohnern eine Freude gemacht

Walldürn. Hoffnung, Liebe, Vertrauen und Glaube – dies vermittelten die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Martin, Walldürn den Bewohnern vom AWO Wohn-und Pflegezentrum Maria Rast in Walldürn. In der Vorweihnachtszeit und danach gestalteten die Kinder im Kin-dergarten Kerzen mit den Begriffen „Hoffnung“, „Liebe“, „Glaube“ und „Vertrauen“

Kerzen gesegnet

Im Rahmen einer Neujahrsandacht wurden von Pater Kamil die von den Kindern gestalteten „Hoffnungskerzen“ gesegnet. Mit den Erzieherinnen der Einrichtung machten sich die Vorschulkinder dann auf den Weg, um den Bewohnern vom Innenhof aus einen Tanz zu dem Lied „Wir tragen dein Licht“ vorzuführen und das Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ vorzusingen. Die Bewohner verfolgten die Aufführung der Kinder von den Aufenthaltsräumen aus. Nach einem kräftigen Applaus und sichtlicher Freude über den Besuch, wurden am Ende den Mitarbeitern für jeden Bewohner eine Hoffnungskerze überreicht, um zu zeigen, dass wir Menschen auch in der momentan recht schwierigen Zeit füreinander da sind und die Hoffnung und den Glauben nicht verlieren dürfen. ds

