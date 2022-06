Unter dem Leitwort der Wallfahrt Zum Heiligen Blut – „Wir sind gekommen, ihn anzubeten“ (Matthäus-Evangelium Kapitel 2, Vers 2) – stand der Regionalwallfahrtstag der Frauen aus der Region Odenwald-Tauber am Mittwoch. Das Hochamt am Vormittag wurde von Edgar Farrenkopf (Buchen) an der Orgel der Basilika und von einer Frauen-Schola musikalisch umrahmt.

Nach dem feierlichen Geleit des

...