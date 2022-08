Dem Wild auf der Spur

Walldürn. Zur unter dem Motto „Beobachtungsgehege und mehr.... – Walldürner Wildpark“ stehenden Ferienspaß-Veranstaltung trafen sich am Dienstag 23 Kinder auf dem Wanderparkplatz an der Beuchertsmühle. Im dortigen Waldbereich – beim Wildgehege – gingen sie mit Ulrike Arnold und Engelbert Kötter mit allen Sinnen auf Entdeckungstour. Nach einer kurzen Wanderung zum Rotwild-, Dammwild- und Muffelwildgehege standen die Erkundung des Wildgeheges mit Fütterung des Rotwildes und der „Schwarzkittel“ sowie die Feststellung der Qualität des Fließgewässers und die Erkundung des Lebensraumes Wald in spielerischer Form auf dem Programm. Der Ferienaktionstag fand seinen Ausklang mit dem abschließenden gemeinsamen Treff auf dem Wanderparkplatz, wo die begeisterten Kinder von ihren Betreuern verabschiedet und in die Obhut ihrer sie abholenden Eltern übergeben wurden. Bild: Bernd Stieglmeier

