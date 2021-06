Dekoration greift die Stadtfarben auf

Walldürn. Aus einleuchtendem Grund musste das Blumen- und Lichterfest auch heuer entfallen. Um die Wartezeit zur für 2021 anberaumten Neukonzeption des Walldürner Traditionstermins etwas zu verkürzen, wurde aus dem für das diesjährige „BluLi“ angedachten Etat eine ansprechende Blumendekoration entwickelt und angeschafft, die zunächst in der Innenstadt zu sehen ist. Am Mittwoch fand am Alten Rathaus die offizielle Vorstellung statt.

Wie Bürgermeister Markus Günther eingangs erläuterte, seien die aus Buchsbaumkugeln sowie witterungsbeständigen Nachbildungen von Rosen, Nelken und weißer Gerbera komponierten „Blumen-Ensembles“ das Resultat einer „ausgezeichneten Zusammenarbeit“ mit der durch Christian Zimmermann vertretenen Walldürner Firma Wilhelm Hess. Die sprichwörtliche „Wurzel“ liegt im Wirken des aus Tanja Naas (Tourist-Info) und Sina Berberich (Stabstelle Bürgermeister) bestehenden Kreativteams. Um die Verbindung zum Fest einerseits und der Stadt andererseits hervorzuheben, greife die Dekoration mit Rot, Grün und Weiß bewusst die städtischen Farben auf – Töne, die in ihrer Frische zudem gut in die warme Jahreszeit passen und in diesem Jahr auch erstmals für die komplette Innenstadtbepflanzung aufgegriffen wurden. Wenngleich man pandemiebedingt auf den liebgewonnenen Besuch des „BluLi“ verzichten musste, war Bürgermeister Günther zuversichtlich: „Wir wollen nicht über das entfallene Fest trauern, sondern uns auf viele weitere Zusammenkünfte freuen – es gibt ein Leben nach Corona“, und erwähnte in diesem Kontext die für den 9. Juli geplante „Splash-Party“ im Freibad, ehe sein persönlicher Dank neben Tanja Naas und Sina Berberich auch der Firma Wilhelm Hess als „regionalem Weltunternehmen“ galt.

Am Alten Rathaus in der Hauptstraße wurde die neue Blumendekoration vorgestellt. Das Bild zeigt von links: Bürgermeister Günther, Tanja Naas, Sina Berberich und Christian Zimmermann. © Adrian Brosch

Deren Geschäftsführer Christian Zimmermann wiederum charakterisierte die Blütenpracht als „schönes Projekt im wahrsten Sinne des Wortes“ und lobte die gute Kooperation mit der Stadtverwaltung, die noch lange nicht beendet sei: Was aktuell nur im engen Bereich der Innenstadt in luftiger Höhe über den Straßen schwebt, verstehe sich laut Markus Günther nicht als Ende der Fahnenstange, sondern viel mehr als erster Schritt in eine neue, auf ihre Weise das neue Stadtmotto „Wundervolles Walldürn“ ergänzende Kampagne: „Peu à peu ist eine Ausweitung des Blumenprojekts auf weitere Straßen des Innenstadtbereichs geplant“.

Vergleichbare Modelle einer Außendekoration, so der Bürgermeister seien zu einem späterem Zeitpunkt auch in den Ortsteilen vorstellbar. ad

