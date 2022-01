Das Online-Team ist breit aufgestellt

Walldürn. Das Online-Team der Wallfahrt zum Heiligen Blut ist im Social-Media-Bereich breit aufgestellt. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Wallfahrts-App, die im Jahr 2015 an den Start ging.

Still und leise arbeitet der Ideengeber und Initiator, Clemens Heffner, stetig im Hintergrund an dieser Plattform um die interessierten Pilgerinnen und Pilgern über die Entwicklungen und Neuigkeiten zur Wallfahrt in Walldürn auf dem Laufenden zu halten.

Nützlich für Kommunikation

Die Wallfahrts-App bietet viele Informationen. © Achim Dörr

„Gerade auch in den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie war unsere App für die Kommunikation sehr nützlich, obwohl durch das reduzierte Wallfahrtsprogramm natürlich auch keine große Steigerung der Nutzerentwicklung verzeichnet werden konnte“, berichtet Heffner.

Mit viel ehrenamtlichem Herzblut und immer neuen Überlegungen zur Optimierung wurde diese kostenlose Android-Smartphone-App entwickelt, die den Pilgern mehrere Themenbereiche rund um die Wallfahrt zum Heiligen Blut bietet.

Regelmäßige Updates

„Regelmäßige Updates der Wallfahrts-App halten dieses Medium lebendig und aktuell und allein im letzten Jahr haben wir vier davon gemacht“, unterstreicht der studierte Informatiker. Aber auch die Wartungsarbeiten und neue Details zur erstmals durchgeführten Wallfahrtssaison standen im Focus und haben das mediale Angebot erweitert.

Mit einem Ausblick macht Clemens Heffner auch deutlich, dass die Arbeiten nicht ausgehen: „Das kommende Jahresprogramm zur Wallfahrt, die Infos der Wallfahrtsleitung, gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die Verbesserung der Gottesdienstansicht sowie die barrierefreie Nutzung der App und auch die Zugangsoptimierung für die Livestreams binden viel Zeit.“

Modernes Angebot

Die Wallfahrtsleitung ist froh darüber, dass ein solches modernes Angebot für die Wallfahrt besteht und gerade auch die jüngeren Menschen damit in Berührung kommen können. Die Nutzungsmöglichkeiten sind ganzjährig und nicht saisonal begrenzt.

Neueste Nachrichten

Die App bietet einen direkten Zugang zu den neusten Nachrichten aus der Redaktion und sind über einen Klick abrufbar. Auch von zu Hause aus besteht ein direkter Zugang zu den YouTube-Livestreams auf dem Kanal der Seelsorgeeinheit Walldürn, wo die Gottesdienste zur Hauptwallfahrtszeit und darüber hinaus auch im Nachgang abrufbar sind.

Die App ist unter dem Namen „Wallfahrt zum Hl. Blut“ im Google Play-Store verfügbar und steht dort zum Download bereit. Die Mindestanforderung an das Smartphone ist die Android-Version 5.0. (ac)