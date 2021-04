Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erneuerbare Energien - Firma Windenergie S&H will bis zu sieben Windkraftanlagen in Sichtweite zum Walldürner Stadteil Altheim errichten „Das macht ökologisch absolut Sinn“

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung übten am Samstag in der Kirnauhalle zahlreiche Altheimer Kritik am geplanten Bau von bis zu sieben weiteren Windkraftanlagen in Sichtweite des Orts.