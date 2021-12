Walldürn. Das Biologieprojekt „Das Leben im Wassertropfen“ dient dazu, den Schülern auf handlungsorientierte Art und Weise einen Kosmos nahezubringen, der dem menschlichen Auge normalerweise verschlossen bleibt: Die Lebenswelt der Mikroorganismen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über 1500 Arten von Kleinstlebewesen tummeln sich in den Gewässern. Diese galt es zu Beginn des Schuljahres mithilfe von Mikroskopen und modernster digitaler Technik im neu eingerichteten Biologiesaal der Frankenlandschule zu erforschen. Eine Herausforderung, welcher sich die Schüler der Eingangsklassen WG11/2 und WG11/3 des Wirtschaftsgymnasiums und der Berufsfachschulklasse 2BFW2/1 unter der Leitung ihres Biologie- und Multimedialehrers Jörn Hahn erfolgreich stellten.

Neben der Identifikation und der Beobachtung von artinternen und artübergreifenden Interaktionen hatten die Schüler die Aufgabe, die faszinierenden Kleinstorganismen zu filmen und die Sequenzen dann zu einer Video-Dokumentation zusammenzufügen, die inzwischen auf dem Youtube-Kanal der Frankenlandschule zu sehen ist.

Neben dem erworbenen biologischen und technischen Fachwissen bot dieses Projekt den Schülern die Möglichkeit, schulartübergreifend zusammenzuarbeiten und ihre Kompetenzen in verschiedenen Bereichen der digitalen Welt miteinzubringen. So wurde den Jugendlichen veranschaulicht, welche zentrale Rolle digitale Medien inzwischen in Wissenschaft und Forschung spielen und welche Herausforderungen damit verbunden sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Biologieprojekt „Das Leben im Wassertropfen“ steht somit exemplarisch für einen handlungs- und projektorientierten Unterricht, der zeigt, welche zusätzlichen Möglichkeiten der Einsatz moderner digitaler Medien den Lernenden bietet; in diesem Fall die gewonnenen Einblicke und Erkenntnisse digital festzuhalten, um damit später weiterarbeiten zu können. So konnten Organismen nachträglich bestimmt und untersucht werden, obwohl das Mikroskop längst abgebaut war. Man konnte die gewonnenen Eindrücke untereinander teilen und vergleichen. Möglichkeiten, die früher utopisch waren, begeistern nun die Schüler. Auf diese Weise entstand ein besonderer Kurzfilm, der dazu dienen soll, die Leidenschaft künftiger Schülergenerationen an der Biologie und damit an der Vielfalt des Lebens selbst zu wecken.