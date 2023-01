Das Leben im Ort bereichern

Rippberg. Im Rahmen der Rippberger Feierlichkeiten zur urkundlichen Ersterwähnung der Marsbachtalgemeinde vor 825 Jahren haben zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden, um möglichst viele Bürger mit einem passenden Angebot zum Mitmachen zu erreichen.

Zum Jahresabschluss hatte der RSV Rippberg eine Winterwanderung organisiert. Über 30 Personen machten sich zu einer Tour über den Hambrunner Berg auf, entlang der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern, vorbei an der Stöckelquelle und am Rippberger Flurkreuz im Eiderbachtal.

Im Sportheim hatten helfende Hände zum Aufwärmen Glühwein und einen Eintopf mit Einlage vorbereitet, so dass der Wandernachmittag mit gemeinsamen Gesprächen bis zum Einbruch der Dämmerung ausklingen konnte.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich kündigte für das neue Jahr an: „Wir haben mit unseren erfolgreichen Veranstaltungen rund ums ’Schmetterlingsdorf Rippberg – gemeinsam schaffen’ sowie ’825 Jahre Rippberg’ die Erfahrungen gemacht, dass sie Menschen anregen, zusammenbringen, und so insgesamt das Leben miteinander im Ort bereichern.“ Häufig habe man die Resonanz erfahren, so manches Angebot bei Gelegenheit zu wiederholen.

„Deswegen werden wir mit diesem Konzept grundsätzlich weitermachen. Es lebt allerdings vom Mitmachen – und gelegentlich auch von der Mithilfe. Insofern appelliere ich an alle, sich in die Dorfgemeinschaft einzubringen – sei es durch Teilnahme bei offiziellen Angeboten, sei es durch eigene Ideen und Anregungen dazu, was sie selbst für Rippberg-Hornbach (mit-)veranstalten möchten“, sagte der Ortsvorsteher abschließend. ek