Das Berufskolleg I erfolgreich absolviert

Walldürn. 48 Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs I an der Frankenlandschule bestanden nach einjähriger Schulzeit zum Ende des Schuljahres 2020/2021 erfolgreich ihre schulische Ausbildung und erlangten somit die Qualifikation zum Besuch des Kaufmännischen Berufskollegs II. Weiter wurde allen Absolventen in einem Jahr die fachtheoretischen und fachpraktischen Grundkenntnisse für Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung vermittelt sowie die Allgemeinbildung weiter vertieft. Die Verabschiedung erfolgte in der Sporthalle der Frankenlandschule und wurde von Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher als Schulleiter der Frankenlandschule, vom Abteilungsleiter Berufsfachschule und Berufskollegs, Studiendirektor Andreas Mackert sowie von den beiden Klassenlehrern vorgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klasse 1BK1W1 (Klassenlehrerin Studienrätin Nicole Geier): Nele Banschbach (Buchen), Fatih Mehmet Bekpen (Hainstadt), Tino Bodenschatz (Hainstadt), Kim Böhm (Walldürn), Selina Demir (Erlenbach am Main), Manuel Dose (Götzingen), Sozdar Ekinci (Walldürn), Evelyn Gitt (Walldürn), Nicole Hergert (Buchen), Eléa Huller (Großheubach), Emilia Jakubiak (Rüdenau), Darja Kinsfater (Buchen), Roxana Kowalczyk (Rippberg), Hagen Meyer (Langenelz), Finn Müller (Hettingen), Milena Rhein (Heidersbach), Mahnoor Sajid (Miltenberg), Alina Scheiwein (Mudau), Marika Scheuermann (Mudau), Christian Schlegel Osterburken-Bofsheim), Berfin Seren (Elsenfeld), Marie Speth (Schneeberg), Nathan Storz (Adelsheim), Jacqueline Theobald (Bu-chen), Kevin Throm (Mudau), Henrik Wiessner (Altheim), Hannah Wolf (Miltenberg).

Klasse 1BK1W2 (Klassenlehrerin Oberstudienrätin Kristin Necker-mann): Kaan Alici (Laudenbach), Sedef Atar (Kleinwallstadt), Sophia Belz (Miltenberg), Burcu Berber (Erlenbach am Main), Hasan Cetin (Erlenbach am Main), Cemil-Faruk Demirkapi (Walldürn), Emir Dülger (Kirschfurt), Sergiu Gira (Collenberg), Hamza Imanovic (Klingenberg am Main), Azra Kesik (Kleinheubach), Maya Kirpal (Klingenberg), Mücahid Köksal (Elsenfeld), Jannik Lang (Schefflenz-Oberschefflenz), Jan Nowak (Laudenbach), Alina Ostrouchov (Miltenberg), Esra Özlüoglu (Großheubach), Andreas Pass (Walldürn), Nikoleta Petridou (Kleinwallstadt), Berkay Saricikli (Erlenbach am Main), Wiktor Wesolowski (Walldürn), Andre Zimlich (Röllbach).

Preise überreicht

Jeweils einen Klassenpreis erhielten bei der Feier Hannah Wolf als Klassenbeste in der Abschlussklasse 1BK1W1 mit einem Notendurchschnitt von 1,5 sowie Andre Ziemlich als Klassenbester in der Abschlussklasse 1BK1W2 mit einem Notendurchschnitt von 1,4.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Lob erhielten in der Klasse 1BK1W1 mit einem Notendurchschnitt von jeweils 2,0 Nele Banschbach und Maria Speth. ds