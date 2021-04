Entgegen der bundesweiten Marktentwicklung in der Brauwirtschaft ist das Miltenberger Brauhaus Faust im vergangenen Jahr dank seiner regionalen Ausrichtung weiter gewachsen.

Miltenberg. Das Miltenberger Familienunternehmen Faust hat das Jahr 2020 mit pandemie-bedingten Einbußen im Ausstoß abgeschlossen. Dennoch ist das Brauhaus entgegen der bundesweiten Marktentwicklung in der Brauwirtschaft dank seiner regionalen Ausrichtung weiter gewachsen. Und einmal mehr, wurde es mit internationalen Preisen überhäuft. Das neue Jahr hat das Unternehmen in seinem ersten Quartal mit zahlreichen Investitionen in die Zukunftssicherung von Brauhaus, Marke, Kundenbindung sowie der Brauereigaststätte „Zum Riesen“ gestartet.

Gast- und Sportstätten geschlossen, zahlreiche private Feiern und öffentliche Veranstaltungen abgesagt– all das hat dem Brauhaus Faust zu Miltenberg im zurückliegenden Jahr den Ausstoß an Fassbier halbiert. „Der rege Absatz von Flaschenbier über den Lebensmitteleinzelhandel und den Getränkefachhandel hat das aber weitgehend kompensiert“, sagt Geschäftsführer Johannes Faust.

Neue Flaschenformate

Gerade auch die Umstellung von Bügelverschlussflaschen auf die traditionelle und aktuell wieder moderne 0,5 Liter Euro-Flasche sowie die neuen 0,33 Liter Flaschenformate hätte die Faust Fangemeinde sehr gut angenommen: „Hier sind wir den Menschen in unserer Region wirklich sehr dankbar für ihre Kaufentscheidung zu unseren Gunsten.“ So konnte die Brauerei im Miltenberger Schwarzviertel ihren seit Jahren andauernden Prozess der strukturellen, technischen und vertrieblichen Zukunftssicherung auch in schwierigen Zeiten fortführen.

Innerbetrieblich gab es dazu Veränderungen in Prozessen und deren personale Zuständigkeiten. Ende März werden weitere Biersorten (Faust Weizenbier alkoholfrei, Faust Weizenbier hell, Faust Weizenbier dunkel) auf die neuen Markenflaschen und -kisten umgestellt. Für Anfang Mai steht der Einbau von acht neuen Reifetanks, einem zusätzlichen Dampfkessel und einer CIP-Anlage an.

CIP-Anlagen ermöglichen in der Brautechnik die automatische Reinigung von Tanks und Leitungen gemäß den strengen Vorschriften von Umweltschutz- und Abwasserrecht. Durch Abbruch einer nicht mehr benötigten Halle, für die schon lange nicht mehr in Betrieb befindliche Kühlschiffanlage, wurde dafür bereits Platz geschaffen. Johannes Faust: „Sehr gerne hätten wir diese neue Anlage bereits an einem neuen Standort errichtet. Das ist jedoch auf absehbare Zeit nicht möglich. Unter deutlich erschwerten Bedingungen erfolgt daher jetzt der Umbau im Altbestand unserer historischen Gemäuer. Leider schwächt der dazu erforderliche Mehraufwand unsere Investitionsfähigkeit an anderer Stelle.“

Das kompromisslose Setzen auf höchste Bierqualität hat auch in 2020 wieder zu großen Erfolgen geführt. Nach der Wahl des Unternehmens zum Craft Brauer des Jahres 2016 und zur Brauerei des Jahres 2018, war das Miltenberger Brauhaus unter allen Teilnehmern am Meininger Craft Beer Award 2020 die meist ausgezeichnete Brauerei überhaupt.

Renovierter „Riesen“

Johannes Faust stellte heraus, dass der rasche Wandel im Markt im nachbarschaftlichen Umfeld der regionalen Brauereien zu mehreren Besitzerwechsel geführt hat. Er selbst hingegen setze für das Brauhaus Faust auf Zukunftssicherung als ein solides Familienunternehmen, in enger Ausrichtung am regionalen Markt. Um diese Haltung zu dokumentieren, habe man in der Zeit des Lockdowns denn auch das, neben dem Bräustübchen, gastronomische Aushängeschild der Marke und „gute Stube“ der Miltenberger, den „Riesen“ in vielen Facetten renoviert – von zum Teil neuen Rohrleitungen und neuen Küchenanlagen bis hin zu verbesserter Schanktechnik und Theke, erneuerten Lederpolsterungen und Entlastungsmaßnahmen für das Servicepersonal.

Gerade aber das Servicepersonal entwickele sich aktuell zu einem Nadelöhr der lebendigen Gastronomiekultur, merkte Faust an: „Zuverlässiges Servicepersonal, auch Quereinsteiger zu bekommen, wird für die Gastronomie immer schwieriger. Wenn unsere Bemühungen Personal einzustellen nicht gelingen, wird der „Riesen“ den Personalmangel durch Ruhetage abfangen müssen .