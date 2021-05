Dank an die Mütter am Muttertag

Walldürn. Bei sommerlichen Temperaturen fand am Freialtar auf dem Wallfahrtsplatz ein weiterer Jugendgottesdienst unter der Gestaltung des neu gegründeten Teams „You(th)“ der Seelsorgeeinheit Walldürrn statt. Das Thema „Unsere Mutter: Zentrum der Familie“ war ganz am Muttertag orientiert und Pater Josef Bregula OFMConv begrüßte zu Beginn neben den Jugendlichen vor allem auch alle Mütter, die zu dieser Heiligen Messe gekommen waren.

Die Lesungen vom Tag und weitere Texte wurden von den Jugendlichen vorgetragen und die Lieder einmal mehr von der Jugendband „Young Musicians“ unter der Leitung von Jürgen Miko passend ausgewählt und musikalisch dargeboten. In Form eines Briefes, vorgetragen von Diakon Tobias Eckert, wurden die Gedanken zur Predigt ausgewählt. Ein sehr emotionaler Brief, den eine Mutter am Muttertag an ihre drei Kinder geschrieben hatte. Ihr Mann und Vater der Kinder war vor wenigen Jahren verstorben und die Mutter brachte in diesem Brief an ihre Kinder darin den Dank über den Zusammenhalt in dieser schweren Zeit zum Ausdruck.

Auch die Fürbitten brachten Anerkennung für alle geleistete Arbeiten und das Verständnis zum Ausdruck sowie das Gedenken an alle bereits verstorbenen Mütter. Das Areal am Wallfahrtsplatz zwischen Lourdes-Grotte und der Wallfahrtsbasilika hatte diesem Jugendgottesdienst zusätzlich eine besondere Atmosphäre verliehen.

Abschließend dankte der Gemeindeassistent Adrian Ambiel allen Jugendlichen für ihren Einsatz zum Gelingen dieses Gottesdienstes und er zeigte sich glücklich über das gute Miteinander in der Vorbereitung.

Mit seinem Zuruf an die Jugend und alle Gottesdienstbesucher, „Bleibt mutig im Glauben“, blickte er auch positiv in die Zukunft für dieses neue pastorale Angebot in der Wallfahrtsstadt.

Vor dem Schlusssegen wurden noch digitale Einspielungen mit Grüßen und Wünschen für die Mütter eingebunden und die Teilnehmer konnten sich kleine Geschenktütchen mit nach Hause nehmen. Mit dem Lied „Groß sein lässt meine Seele den Herrn“ beendete die Gruppe Young Musicians diese Feier. (ac)

