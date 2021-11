Corona-Pandemie ist und bleibt eine große Herausforderung

Walldürn. Berichte, die Vorstellung der Jahresplanung 2021 und die Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2021 prägten den Verlauf der Mitgliederversammlung der kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn im katholischen Pfarrsaal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Bernhard Berberich sagte in seinem Bericht, dass fast schon zwei Jahren die Pflege- und Betreuungskräfte, die Fahrdienste und die Verwaltung der kirchlichen Sozialstation unter den erschwerten und äußerst risikobehafteten Bedingungen der Corona-Pandemie arbeiten. Er freue sich, diese Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung durchführen zu können, nachdem sie 2020 Pandemiebedingt nur virtuell, das heißt in schriftlicher Form, durchgeführt wurde. Berberich dankte allen, die sich für die Sozialstation engagiert haben.

Pflegedienstleiterin Martina Weimann führte aus, dass 100 Mitarbeiter in der Sozialstation arbeiten. 2020 war die Sozialstation bei 871 Personen im pflegerischen Einsatz tätig. Für pflegerische Leistungen wurden 220 744, für medizinische Leistungen 71 035 und für Kombinationsleistungen 12 656 sowie für private Leistungen 332 Hausbesuche absolviert. In der Kinderkrankenpflege wurden sieben Kinder medizinisch und pflegerisch versorgt, und bei Pflegegeldempfängern wurden 861 Beratungseinsätze durchgeführt.

Die Versorgung von komplexen medizinischen Leistungen nehme spürbar zu, und Pflegebedürftige würden zunehmend mit einem höheren Pflege- und Behandlungsbedarf vom Krankenhaus entlassen. Es müsse neben den Pflegeleistungen auch viel Zeit für Organisation, Risikoeinschätzung und Beratungen aufgewendet werden. Auch die Corona-Pandemie sei eine große Herausforderung gewesen und sei dies immer noch, da die meisten der zu pflegenden Personen ein besonderes Risiko für schwere Krankheitsverläufe seien. Fachkompetenz und Professionalität würden alle Fachkräfte der kirchlichen Sozialstation besonders auszeichnen, und so würden regelmäßig auch interne und externe Schulungen stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein weiterer wichtiger Bereich im ambulanten Dienst war und ist die stundenweise Betreuung für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Hierzu würden Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen zählen. Auch hier sei die Nachfrage sehr groß gewesen. Im Menü-Service würden täglich unter dem Slogan „Ofen an Bord“ knapp 100 Kunden mit frisch gekochten heißen Mahlzeiten beliefert.

Tagespflege geschlossen

Die Senioren-Tagespflege sei 2020 Corona-bedingt vom 20. März bis 14. Juni geschlossen gewesen, danach habe es dann ab dem 15. Juni zunächst eine Notbetreuung mit fünf Gästen gegeben, und ab dem 1. Juli hatte man dann einen geschützten Regelbetrieb anfangs mit zehn Gästen und später dann mit 15 Gästen. Aktuell herrsche wieder Normalbetrieb mit durchschnittlich 18 Gästen.

Nicht nur für Mitarbeiter in der Versorgung der Menschen, sondern auch für die Mitarbeiter in der Verwaltung würden die Aufgaben immer vielfältiger und umfangreicher. Der Fuhrpark der Sozialstation zähle 36 Fahrzeuge, die im zurückliegenden Geschäftsjahr rund 506 000 Kilometern zurücklegten. Aktuell habe man drei Auszubildende.

Der kaufmännische Leiter Ralf Bundschuh trug die Jahresrechnung 2020 vor, die bei den Aktiva sowie bei den Passiva mit einer Bilanzsumme von 2,045 Millionen Euro abschloss. Nach der Bildung von Rückstellungen, wie zum Beispiel für die in 2021 an Mitarbeiter ausgezahlte Corona-Prämie und für Mehrarbeitszeit, verblieb ein Jahresüberschuss von 37 000 Euro, der dem Eigenkapital zugeschlagen wurde, um damit auch das stetige Wachstum der Sozialstation mit Eigenkapital zu unterlegen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem ebenfalls von Ralf Bundschuh vorgetragenen Bericht der Jahresabschlussprüfung genehmigten die Mitglieder einstimmig die Jahresrechnung 2020.

1. Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger, dankte allen Mitarbeitern der Sozialstation für deren liebevollen Dienst an den Mitmenschen. Der Dienst an Hilfsbedürftigen und insbesondere an kranken und alten Menschen auf dem Fundament des christlichen Glaubens sei stets ein Grund dafür, innezuhalten, auf die geleistete Arbeit zu schauen und den Einsatz aller Mitarbeiter zu würdigen.

Ganz bewusst würden die Mitarbeiter der Sozialstation ihre zentrale Aufgabe darin sehen, dem Menschen in Not Gemeinschaft in der Gesellschaft anzubieten. Der von der Sozialstation erbrachte Dienst sei deshalb ebenso unverzichtbar wie auch unbezahlbar. Der Dienst am Nächsten lebe in erster Linie eben doch vom Engagement und vom Einsatzwillen derer, die sich ihm verschrieben hätten.

Nach der Entlastung des Vorstandes stimmten die Vertreter der Kirchgemeinden dem von Ralf Bundschuh vorgestellten Wirtschaftsjahresplan 2021 einstimmig zu, und weiter auch der Festlegung der Mitgliedsbeiträge, die sich wie bisher auf 1,55 Euro pro Jahr pro Kirchengemeindemitglied einer jeden der der Sozialstation angehörenden Kirchengemeinden belaufen wird.

Wechsel in Pflegedienstleitung

Berberich teilte mit, dass Martina Weimann nach 32-jähriger Tätigkeit als Pflegedienstleiterin der Sozialstation am 1. April 2022 nach Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden wird. Nachfolgerin und damit neue Pflegedienstleiterin wird ihre bisherige Stellvertreterin Heidi Sack, und deren Nachfolge als stellvertretende Pflegedienstleiterin wird dann Irina Ebert antreten.

Die ursprünglich vorgesehene Ehrung langjähriger Mitarbeiter wurde verlegt, da die Zahl der bei dieser Mitgliederversammlung anwesenden Personen aus Gründen des Coronaschutzes auf die nach Satzungs- und Vereinsrecht notwendigen Teilnehmer beschränkt wurde. ds