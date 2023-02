Clubheim-Gaststätte öffnet wieder

Die Räumlichkeiten des VfB Altheim standen zwei Monate leer. Nach Modernisierungsarbeiten öffnen neue Pächter die Gaststätte am 1. März wieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Altheim. Die Gaststätte im Clubheim des VfB Altheims öffnet wieder. Nun unter der Führung von Hermina Tunea und Amin Sipan. Die neuen Pächter sind gemeinsam mit der Tochter erst kürzlich aus Kreuzwertheim nach Altheim gezogen. Amin Sipan ist gelernter Koch und bringt 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit. Für den Betrieb hinter der Theke wird Hermina Tunea zuständig sein.

Eröffnung nach Umbauarbeiten

„Nach diversen Modernisierung- und Umbauarbeiten im Gastraum und vor allem der Küche, haben wir den Weg für eine lange Zusammenarbeit mit den neuen Pächtern geschaffen“, sagt Johannes Hemberger, Vorsitzender des VfB Altheim im FN-Gespräch. „In der Küche sind wir auf Gas umgestiegen, anstatt wie bisher Strom“, ergänzt er. Dies hat Installateur Timo Grein in nicht einmal sechs Wochen umgesetzt.

Mehr zum Thema „Weikiki glänzt“ Müllsammelaktion geht in die dritte Runde Mehr erfahren

Die neuen Pächter bieten eine Mischung aus einer deutschen, italienischen und orientalischen Küche an. Die Wiedereröffnung ist für den 1. März geplant. Für das Eröffnungswochenende wird ein Drei-Gänge-Menü angeboten.

„Wir freuen uns riesig, dass unsere Räumlichkeiten nur zwei Monate leer standen und hoffen, dass die Gaststätte wie in den vergangenen Jahren auch in der näheren Umgebung und bei diversen Stammtischen großen Anklang findet“, so Hemberger.

Restaurant ist ein Mehrwert

Auch Ortsvorsteher Hubert Mühling sieht die Wiedereröffnung als Mehrwert für das Ort. „Ich bin glücklich, dass das Restaurant nach kurzer Zeit wieder öffnet. Nachdem wir in Altheim in der Vergangenheit mehrere Gaststätten hatten, die schon geschlossen haben, ist es umso erfreulicher, dass das wieder funktioniert“, sagt er. Über die Sozialen Medien wurde für die Wiedereröffnung bereits geworben. „Das hört sich schon mal gut an, was angeboten wird“, beschreibt Mühling.

Neben der Gaststätte im Clubheim gibt es in Altheim die „Krone“. Dort kann man am Wochenende Essen zum Mitnehmen bestellen. Des Weiteren gibt es zwei Döner-Läden und eine Metzgerei.