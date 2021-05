„Citizen Science“-Projekt: Klimawandel große Herausforderung

Neckar-Odenwald-Kreis. Mobilität, Klimastress im Wald und selber Daten sammeln stehen im Vordergrund beim „Citizen Science“-Projekt des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhundert, mit Auswirkungen für uns Alle. Mit dem Pariser Klimaabkommen haben sich 2015 bereits mehr als 190 Länder auf den Klimaschutz verständigt, auch in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ist dieser als eigener Baustein verankert. Neben den globalen Bestrebungen kann aber auch jeder Einzelne etwas tun. Lernen, verstehen, anwenden. Direkt vor Ort.

An diesem Punkt setzt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald zusammen mit der Gemeinde Mömlingen mit dem Pilotprojekt „Klimahelden“ an. Hier erfahren interessierte Bürger in vier Workshops mehr zum Klimawandel allgemein, zu Auswirkungen für den Wald und was Wirtschaft, Gesellschaft und jeder Einzelne tun kann, um das Klima zu schützen.

Daten sammeln

Im Laufe des Projektes erhalten die Teilnehmenden (einsteigen kann man jederzeit) Gelegenheit, selbst mittels einer Smartphone-App ganz einfach Daten rund um das Thema „Klimawandel“ zu sammeln, welche analysiert, zusammengeführt und im letzten Workshop präsentiert werden.

Für alle gesammelten Daten gibt es Punkte und verschiedene Auszeichnungen bis hin zum „Klimahelden“, die am Ende des Projekts in Prämien eingelöst werden können. Wer einmal mit seiner E-Mail Adresse registriert ist, erhält zudem regelmäßig Infografiken und Tipps, wie man das Klima schützen kann.

Der erste Workshop „Klimawandel, eine persönliche Angelegenheit“ wird geleitet von Marcus Seuser. Er ist Projektleiter im Geo-Naturpark und dort unter anderem Ansprechpartner für die Global Agenda 2030. In diesem Zusammenhang hat er das Projekt „Klimahelden“ entwickelt.

Der Workshop findet virtuell als Videomeeting am 12. Mai zwischen 18 und 20 Uhr statt.

Interessierte können unter dem Link https://global.gotomeeting.com/join/745108965 an der Veranstaltung teilnehmen. Die Plattform öffnet etwa eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung, die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Workshops

In den späteren Workshops wird unter anderem Sebastian Spatz, Mitarbeiter am Forstamt Miltenberg, zum Thema „Klimastress im Wald“ referieren. Termine hierzu werden unter geo-naturpark.de/klimahelden bekannt geben und per E-Mail versandt.