Cilli Schönbein ist seit 75 Jahren dabei

Altheim. Die Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Altheim fand in der Kirnauhalle statt. Unter Einhaltung der strengen Hygienebedingungen und mit vorgeschriebenem Abstand eröffnete der Vorsitzende Egon Sans die Versammlung. Er begrüßte alle Sänger und den Dirigenten Thorsten Schmitt sowie Pater Josef.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftführerin Erika Kappes ließ die Ereignisse der zurückliegenden beiden Jahre nochmals Revue passieren, denn 2020 musste die Jahreshauptversammlung Pandemie-bedingt abgesagt werden.

Im Anschluss an den Kassenbericht, vorgetragen von Hilde Lauers, bescheinigte Barbara Barosch eine einwandfreie Kassenführung.

Pater Josef hatte die ehrenvolle Aufgabe, eine langjährige Sängerin zu ehren: Cilli Schönbein singt seit 75 Jahren im Kirchenchor. Eine „grandiose Leistung, die man erst einmal nachmachen muss.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben Pater Josef gratulierten ihr der Vorsitzende und Dirigent Thorsten Schmitt. Cilli Schönbein ergriff das Wort, um allen zu danken. Sie erzählte den Anwesenden, dass sie 14 Jahren in den Chor eingetreten sei. Sie hat in den zurückliegenden Jahren drei Dirigenten erlebt.

Dem Chor wünschte sie weiterhin viel Glück und viele neuen Sänger. Wenn sie einmal nicht mehr singen könne, werde sie dem Chorgesang von unten aus in der Kirche zuhören.

Anschließend wurden Chormitglieder verabschiedet, die aus gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt nicht mehr dabei sein können. Dies sind Hubert Spiesberger mit über 25 Jahren Mitgliedschaft sowie Lothar Weber mit 71 und Roswitha Weber mit 64 Chor-Jahren. Lothar Weber, der gerührt und auch traurig war, dass er nicht mehr dabei sein kann, nahm die Entlastung des Vorstands vor.

Dirigent Thorsten Schmitt dankte allen Sängerinnen und Sängern. „Die Zeit war und ist für alle – nicht nur für uns Chöre – eine große Herausforderung.“ Vieles wurde abgesagt, Gottesdienste unter erschwerten Bedingungen abgehalten. Schmitt dankte Barbara Barosch, Blanka Schreck, Evi Kappes und Gisela Rudolf, die während den Gottesdiensten den Gesang übernommen haben. Erinnert wurde auch an die mit großer Euphorie am 17. September – in Form einer Andacht – wieder aufgenommenen Proben – die nun Corona-bedingt aber wieder ruhen müssen. „Die Gesundheit geht vor.“ dka

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3