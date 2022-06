Christ sein heißt, sich an Jesus zu orientieren

Walldürn. Zum Abschluss des Großen Blutfeiertages, des größten und bedeutendsten Feiertages während der vierwöchigen Wallfahrt „Zum Heiligen Blut“, fand am Donnerstagabend noch ein feierliches Hochamt mit Predigt von Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula OFM Conv. statt. Ihm folgte eine große Lichterprozession durch die festlich illuminierten Straßen der Innenstadt, an der noch einmal zahlreiche Wallfahrer sowie viele Walldürner teilnahmen. Das Hochamt in der in festlichem Lichterglanz erstrahlenden Basilika wurde von der Odenwälder Trachtenkapelle kirchenmusikalisch feierlich umrahmt.

Pater Josef begrüßte viele Walldürner und Pilger, alle geistlichen Mitbrüder sowie den Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Pfarrgemeinde. „Wir sind gekommen, ihn anzubeten!“ – diese Aussage begleite alle Pilger als Leitwort der Wallfahrt. Wie die Weisen aus dem Morgenland hätten sich an diesem Donnerstagabend alle auf den Weg gemacht, um ihren Glauben zu vertiefen und ihre Anliegen, mit denen Sie unterwegs sind, vor Gott zu bringen. „Möge sich jeder hier an diesem Gnadenort weiter anregen lassen von der Liebe Gottes, dass sie einen jeden zum großherzigen Menschen mache, die den Mitmenschen auch Fehler verzeihen könnten, damit im Sinne Jesu Christi Alle eins würden, und mögen alle gestärkt durch die Feier dieses Mahles, durch die Feier der Eucharistie heimgehen in ihren Alltag“.

Die Begegnung hier am Gnadenort zum Heiligen Blut solle den Glauben noch vertiefen und jeden dem auferstandenen Herrn Jesus Christus noch näherbringen. In diesem Geiste und Sinne wolle man nun gemeinsam Eucharistie feiern, um Gottes und Jesu Christi Nähe ganz nah zu spüren und den Glauben zu ihm zu bezeugen, damit man dann so als gestärkter Christ in den weiteren Alltag hinausziehen könne.

Nach den von Lektorin Sonja Heusler-Enders vorgetragenen Lesungen aus dem 1. Brief des Apostel Petrus sowie nach der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Markus durch den Zelebranten stellte der Stadtpfarrer den Inhalt der zuvor gehörten Lesung in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Zu Beginn seiner Predigt die Frage in den Raum stellend „Leiden, weil man Christ ist? – versuchte der Zelebrant aufzuzeigen, dass Petrus damit eine Erfahrung angesprochen habe, die uns fremd und ungewohnt vorkommen möge. Gott sei Dank seien die Zeiten der Christenverfolgungen vorbei, und Gott sei Dank lande hier bei uns keiner im Gefängnis, weil er Christ sei. Gott sei Dank würden wir heute nicht gefoltert, den wilden Tieren vorgeworfen, enthauptet oder verbrannt!

Bei uns seien diese Zeiten vorbei, in vielen anderen Ländern aber leider noch nicht. Immer noch würden auf dieser Welt Menschen für ihren Glauben sterben. Nicht nur Christen – aber auch Christen. Dies sei in Europa und in Deutschland nicht so. Aber gebe es deswegen überhaupt kein Leiden mehr, weil jemand Christ sei? Immerhin sei es ja so, dass nicht nur die Zahl der Kirchgänger abnehme, sondern auch die Zahl der Getauften, in den Städten mehr als auf dem Land. Andersgläubige und Nichtgläubige würden mit Gläubigen nebeneinander einherleben, und er frage sich: „Kann das ohne Reibungen geschehen?“, oder noch schärfer gefragt: „Stimmt denn unser Christsein überhaupt, wenn gar niemand daran Anstoß nimmt, wenn wir bei gar keinem deswegen anecken?“

Wohlgemerkt: Er meine damit nicht, dass wir als Christen mit andersdenkenden und andersgläubigen Menschen Streit und Auseinandersetzungen suchen sollten. Er meine damit vielmehr, dass jemand, der wirklich als Christ lebe – überzeugt und konsequent – einfach nicht immer nur auf Gegenliebe und Sympathie stoßen werde, und dass er deswegen nicht nur angefragt, sondern manchmal auch angegriffen werde.

Glaube nicht ohne Folgen

Wenn man Petrus Glauben schenke, dann könne Christsein gar nicht ohne Folgen bleiben. Wer sich zu Jesus bekenne, der müsse Farbe bekennen, dem geht es so wie damals Petrus: Man werde anecken, auffallen und leiden müssen.

Das Leiden, weil man Christ sei, werde hierzulande anders aussehen als zur Zeit des Petrus. Manches verbiete schon das Grundgesetz, das freie Religionsausübung garantiere. Es werde also keine körperliche Grausamkeit, sondern eher seelisches Leiden sein, was Christen heute widerfahren könne, wenn diese wirklich Farbe bekennen würden. Sticheleien, abfällige Bemerkungen, böse Witze, als rückständig und hinterwäldlerisch lächerlich gemacht zu werden – das seien nur einige Dinge, mit denen Christen heute rechnen müssten, wenn sie ihr Evangelium ernst nehmen würden.

Davor hätten viele Angst. Es heiße schon tief im Glauben verwurzelt sein, wenn man das so sehen könne wie Petrus, der gesagt habe: „Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr glücklich zu preisen“! Für ihn sei solches Leid, solche Geringschätzung und Beschimpfung sogar ein Zeichen gewesen, dass man auf dem richtigen Weg sei: „Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch“.

Er als Stadtpfarrer, Seelsorger und Wallfahrtsleiter wisse nicht, wie es allen an diesem Donnerstagabend in der Basilika weilenden Pilgern und den Gottesdienstbesuchern damit gehe. Er könne sich vorstellen, dass es für jemanden, dem der Glaube wirklich wichtig und wertvoll sei, nicht so schlimm sei, wegen dieses Glaubens belächelt, verspottet oder geächtet zu werden.

Er könne da für sich selbst ein wenig aus Erfahrung sprechen: Spott, Kritik oder Angriffe von Leuten, die mit Christus und seiner Kirche erklärtermaßen nichts am Hut hätten, würden ihm nur wenig ausmachen. Was ihn aber traurig mache, sei eine andere Art von Leiden, weil man Christ sei. Er meine das Leid, das einen in den eigenen Reihen zugefügt werde. Er habe manchmal den Eindruck, dass für viele „Christsein“ nur noch bedeute, „ein guter Mensch“ zu sein – jemand, der im allgemeinen Trott mitschwimme, nicht auffalle und das tue, was alle für gut und richtig halten würden. Mit einem Bekenntnis zu Jesus Christus habe das eigentlich nichts mehr zu tun. Aber diese Einstellung führe dazu, dass diejenigen, die mehr wollten als nur das mitzumachen, was halt alle tun würden, misstrauisch beäugt, kritisiert oder gar lächerlich gemacht würden. Sobald jemand nur ein bisschen mehr tue, als man es für richtig und notwendig halte, falle man auf, ecke man an, und müsse sich allerlei anhören und gefallen lassen.

Leiden, weil man Christ sei? Das jedenfalls sei eine unnötige Art zu leiden. Denn wenn wir schon in den eigenen Reihen den Glauben und das Evangelium nicht mehr ernst nehmen würden - wie wollten wir dann Andersgläubigen sagen, was unser Glaube wirklich sei? Und wenn wir schon in den eigenen Reihen die verfolge, die mit ihrem Glauben wirklich Ernst machen würden – wie wolle dann noch die Kraft haben, Angriffen von außen standzuhalten?

Beeindruckende Prozession

Christ sein heiße, sich zu orientieren an Jesus Christus – und nicht an der Meinung der Masse. Christ sein heiße, Farbe zu bekennen – und nicht zu verwässern und zu verwischen. Christ sein heiße, Anteil zu haben an den Leiden Christi – und nicht, jedermanns Liebling zu sein. Er denke, Petrus habe aus eigener Erfahrung gewusst, dass zu leiden, weil man Christ ist, leichter zu ertragen sei, wenn man die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern im Rücken habe. Beeindruckend war die Lichterprozession durch die Innenstadt, die ihren Abschluss auf dem in festlichem Lichterglanz erstrahlenden Wallfahrtsplatz fand, wo Pater Josef Bregula allen Teilnehmern den Schlusssegen erteilte. ds