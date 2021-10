Chorgemeinschaft und RSV feiern

Rippberg. Der SV Rippberg wurde bereits im vergangenem Jahr 100 und dessen Schützenabteilung 50 Jahre alt. Die Jubiläumsfeiern fielen Corona-bedingt aus. Man möchte aber den Festakt dieses Jahr nachholen. Entsprechend laden die Vereine alle ehemalige Sportler, dessen Anhang , Mitbürger, Freunde und Verwandte zum Jubiläumswochenende am Samstag 9. Oktober, in die Sporthalle ein. Am Samstag beginnt das Fest um 15 Uhr mit einem Fußballspiel der 2. Mannschaft, um 17 Uhr folgt ein Spiel der 1. Mannschaft. Um 20 Uhr ist dann die Jubiläumsfeier mit Ehrungen von Mitgliedern des Spielvereins.

Am Sonntag, 10. Oktober, feiert die Chorgemeinschaft Rippberg mehrere Jubiläen: Es werden der Männergesangverein 125 Jahre, der Kirchenchor 115 und die Chorgemeinschaft 50 Jahre alt. Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit dem Kirchgang, anschließendem Gottesdienst und Totengedenken. Um 11 Uhr folgen in der Sporthalle Grußworte und Ehrungen der Vereinsmitglieder. Im Anschluss ist Mittagessen und danach Kaffee und Kuchen.

An beiden Jubiläumsfeierlichkeiten spielt die Blasmusik Rippberg zur Unterhaltung auf. Am Sonntagnachmittag gesellen sich die Jagdhornbläser Weidmannsheil des Kreisjägervereins Buchen dazu und geben Kostproben ihres Könnens. Ebenso können sich die Besucher in einer Bildergalerie Fotos aus vergangenen Zeiten beider Vereine anschauen. An beiden Veranstaltungstagen ist auf die aktuellen Coronaregeln zu achten. hape