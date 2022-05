Chance zum Kennenlernen

Walldürn. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine haben sich über 110 geflüchtete Personen in Walldürn niedergelassen. Sie alle haben eine schwere Zeit hinter sich. Damit sich diese Menschen in Walldürn willkommen und aufgenommen fühlen, hat die Walldürnerin Christine Ogel das Projekt „Ukrainehilfe Walldürn“ gegründet. Eine private Initiative, die von der Stadt Walldürn unterstützt wird. So fand das erste Ukrainetreffen auf Einladung von Bürgermeister Markus Günther am Freitag im Jugend- und Kulturzentrum statt. Die Treffen werden im wöchentlichen Rhythmus fortgesetzt. Den in Walldürn lebenden ukrainischen Flüchtlingen wird so die Möglichkeit geboten, sich kennenzulernen und zu vernetzen. Für Kinder stehen in dieser Zeit Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Am ersten Treffen nahmen circa 40 Personen teil. pm

