Chance, um sich neu zu finden

Walldürn. Mit einer Fragerunde an die Gottesdienstbesucher, moderiert von Elena Spieß vom You(th)-Vorbereitungsteam, startete der erste Jugendgottesdienst in diesem Jahr. Wer freut sich auf die Fastenzeit? Wer hat schon mal gefastet? Wer hat sein Ziel bis zum Ende durchgehalten oder abgebrochen? Es kamen interessante Antworten zum Vorschein, die den Einstieg hin zum Motto des Jugendgottesdienstes „Fasten – Der Weg ist das Ziel“ gut eingeleitet hatten.

Pater Irenäus Wojtko OFMConv eröffnete dann den Gottesdienst liturgisch und stellte die Frage nach dem ersten Schritt hin zur Fastenzeit: Was will ich in meinem Leben vielleicht ändern? In den weiteren Ablauf der Eucharistiefeier waren dann zum Kyrie Mareen Schindler und bei der Tageslesung Gemeindereferent Adrian Ambiel vom Team eingebunden. Nach dem Evangelium, das das Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ beinhaltete, eröffnete das Vorbereitungsteam mit Elena Spieß am Mikrofon den Predigtteil: Fasten, was ist das überhaupt? Warum fasten? Was ist mir dabei wichtig? Auf was kann man verzichten und auf was absolut nicht?

Als Resümee wurde schnell klar, dass jeder andere Prioritäten und Einstellungen in der Fastenzeit favorisiert, diese Zeit aber als eine Chance gesehen werden kann, um sich selbst neu zu finden und in dieser Zeit ganz bewusst auch auf die Suche nach Gott zu gehen. Ebenso wurde klar, dass man dabei die Achtsamkeit auf sich selbst verstärken kann und man sollte sich hinterfragen, ob man alles, was angeboten wird, tatsächlich auch braucht.

Pater Irenäus setzte dann den Predigtteil fort, indem er deutlich machte, „dass nicht die Äußerlichkeiten wichtig sind, sondern dass es um die persönliche Herzenshaltung vor Gott geht. Die Freundschaft mit ihm ist dabei unerlässlich.“ Damit ist auch immer die Versöhnung mit Gott ein zentrales Anliegen. „Nicht was ich tue ist entscheidend, sondern entscheidend ist, dass Gott mir seine Liebe schenkt“, so der Franziskanerpater weiter.

Aus Feinden und Gegnern zu gegenseitigen Brüdern und Schwestern werden, das steckt im Geschenk, das Gott uns gebe. Jugendliche und Firmanden, die in diesem Jahr das Sakrament der Firmung empfangen wollen, haben dann die Fürbitten zu aktuellen Themen vorgetragen. Die rhythmisch ansprechende musikalische Gestaltung wurde durch die Musikgruppe „Young Musicians“ unter der Leitung von Jürgen Miko passend interpretiert. Die Lieder wurden zum Mitsingen an die Wand projektiert und die Texte brachten dabei die Kernaussagen zum Thema wie: Versöhnung, Barmherzigkeit, Verzeihen, Vergebung und Freunde zum Ausdruck. (ac)