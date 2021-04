Miltenberg. Die Volkshochschule Miltenberg möchte dazu beitragen die „schönsten Wochen des Jahres“, die heuer wahrscheinlich vielfach zuhause verbracht werden, attraktiv und abwechslungsreich zu gestalten: deshalb beginnen ab sofort die Planungen zur Sommer-vhs 2021.

Die Sommer-vhs hat zum Ziel, ab Ende Juni bis zum Schulbeginn im Herbst ein unterhaltsames und lehrreiches Angebot aufzustellen – vor allem im Freien, aber auch in dafür geeigneten Kursräumen (falls Indoor-Angebote dann möglich sind) – wie zum Beispiel Sport- und Entspannungskurse, Stadtspaziergänge, Kräuterwanderungen, kreative Beschäftigungen, Sprach-Intensivkurse oder Computerkurse,, kurz alles, was Menschen gerne vielleicht schon immer mal machen oder lernen wollten und womit man Zeit sinnvoll verbringen kann – mit einem durch Hygienekonzepte abgesicherten Format und in einem nachverfolgbaren Teilnehmerkreis.

Das Projekt Sommer-vhs sammelt möglichst Angebote in allen Städten und Gemeinden des südlichen Landkreises Miltenberg und benötigt dazu Hinweise zu Flächen im Freien, vorzugsweise mit schattigen Stellen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, am besten mit Stromanschluss und zu Personen, die zusätzlich zum Stamm der vhs-Kursleiter ein ansprechendes und passendes Angebot hätten. Die Volkshochschule Miltenberg freut sich sehr, wenn gemeinsam ein tolles Sommerprogramm im südlichen Landkreis Miltenberg entstehen könnte – als Signal der Zuversicht und des Neustarts nach den langen Wochen des Stillstands in der Bildungslandschaft der Volkshochschule. Informationen bei der VHS, Telefon 09371/404146 von 9 bis 12 oder per Mail, vhs@miltenberg.de.