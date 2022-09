Buntes Programm begeisterte

Walldürn. Einen kunterbunten Nachmittag der Begegnungen mit Unterhaltung für Menschen aus der Ukraine und ihre Gastgeber gab es im Jugend- und Kulturzentrum. Christine Ogel, Initiatorin der Ukrainehilfe, präsentierte mit Assistenz von Irina Kempf aus dem Jugendzentrum ein gelungenes Programm, das den Gästen im „Alten Schlachthof“ Freude und Vergnügen bereitete.

Die Spendenaktion „Buchpatenschaften für ukrainische Kinder“, an der sich bereits im März eine große Zahl Walldürner Bürgerinnen und Bürger beteiligten, lief bis in den Monat August hinein. Zweisprachige Bilder- und Kindersachbücher auf Russisch oder Ukrainisch und der passenden deutschen Version fanden großes Interesse und wurden über den BücherLaden Walldürn an Kinder und Jugendliche verteilt. Der regelmäßige Freitagstreff der Ukrainehilfe konnte auch mit Unterstützung von H. Sengstake vom Caritasverband Neckar-Odenwaldkreis und von Mitarbeitern aus der städtischen Verwaltung Walldürn immer wieder den Menschen aus der Ukraine mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die große Spendenbereitschaft der hiesigen Bevölkerung ermöglichte nun auch ein generationsübergreifendes Unterhaltungsprogramm. Die gelb-blauen Luftballons am Eingang zum „Alten Schlachthof“ wehten im Herbstwind und machten neugierig auf das Programm mit der angekündigte Clownin „Artischocke“, die ihr Kommen auf 17 Uhr angesagt hatte und auch pünktlich mit akrobatischem Gestolpere den Saal erstürmte.

Viel Musik beziehungsweise viele Instrumente aus Koffern und Taschen zauberte Bettina Speidel danach hervor, um stimmte mit osteuropäischen Klängen auf der Ukulele die Zuschauerschar ein. Die Slapsticks und Gags, die sie beinahe immer mit Publikumskontakten entstehen lässt, versah sie an diesem besonderen Nachmittag mit Interaktion auf Russisch.

Viel Applaus erhielt Veronika aus den Zuschauerreihen, die sich als superstarkes Mädchen beweisen konnte. Großes Hallo und Begeisterung entstand, als „Artischocke“ ein Orchester quer durch die Generationen zusammenstellte und als Dirigentin in wenigen Minuten eine Aufführung für Zimbel, Tröte, Rassel, Hupe und weiteren Instrumenten aus Alltagsmaterialien präsentierte. All dies, natürlich, „allegro con brio et fuoco“! Die Instrumentalisten erhielten als „Auszeichnung“ schon vor ihrem großen Auftritt jeweils eine rote Clownsnase „verpasst“.

Pünktlich zum großen Orchesterauftritt besuchte auch Bürgermeister Markus Günther das Ukrainehilfe-Fest. In einer kurzen Begrüßungs- und Dankesrede freute er sich, dass Christine Ogel und ihre Helferinnen die regelmäßigen Treffs organisieren und nun auch ein Fest mit Unterhaltungsprogramm anbieten können. Der Stadtchef versicherte, auch weiterhin diese Bemühungen zu unterstützen.

Mit sehr gefühlvollen Klängen und einem Funken Wehmut, der auf das ganze Publikum übersprang, verabschiedete „Artischocke“ sich aus dem Saal des Kulturzentrums und verteilte an alle Kinder zuvor kleine Präsente. Großer Jubel brach aus, um die Schauspielerin, die auch als Klinik-Clown viele Auftritte jährlich absolviert und bescherte ihr den verdienten Applaus. Die Sympathien aller Zuschauer hatte sie eindeutig gewonnen.

Ein Buffet mit Kuchen und Laugenbrezeln, Tee und Erfrischungsgetränken bot den Gästen, dem Organisationsteam und den Programmgestalterinnen anschließend Gelegenheit, sich zu stärken und ins Gespräch zu kommen.

Für die jüngeren Besucher wurde im letzten Drittel des Festnachmittags noch einmal das Thema Lesen hervorgeholt. Eine Auswahl der gespendeten zweisprachigen Bücher wurde unter den anwesenden Kindern verteilt. Als Schmankerl für kleine und große Zuhörer folgte im Programmverlauf zum Ende des Ukrainehilfe-Fests das Vorlesen von „Wie fühlst du dich heute?“, eine Bilderfolge mit Texten und Zeichnungen von Lucia Scuderi.

Irina Kempf las jeweils die russische Version und Gaby Eder-Herold die deutsche Übersetzung. Der Text des Kinderbuches und der besonders anrührende Stil der Illustrationen begeisterten durchaus auch alle erwachsenen Festbesucher. Anschließend malten die Kinder, wie sie sich selbst gerade fühlten. Die Zeichnungen wurden auf einer Stelltafel ausgehängt und auf Fotos festgehalten.

Gespräche wurden noch bis in den Abend bei entspannter Atmosphäre geführt. Zum Ende des Festes bezog Christine Ogel in ihren Worten zur Verabschiedung der Gäste auch Dank an alle Mitwirkenden ein, ebenso wie Dank an die Stadt Walldürn für die angefragte Unterstützung.