Bunter Zug voll guter Laune

Walldürn. Traditionsgemäß am Rosenmontag zogen auch in diesem Jahr wieder die „Dürmer Strohbären“ der Kolpingfamilie Walldürn mit ihren Treibern und den sie begleitenden Musikern und Dürmer Klohns durch die Straßen der Walldürner Innenstadt und sammelten dort ihren „Schwarzen Hawwer“, der auch dieses Jahr wieder einem caritativ-sozialen Zweck zugutekommen wird. Nach dem sehr zeitaufwendigen, rund zweieinhalbstündigen Einbinden der drei Strohbären (Marlon Dörr, Nicole Kaiser-Dörr und Tom Schinnagel) mit Haferstroh im alten Getränkelager Löhr in der Klosterstraße und nach einer kurzen musikalischen Einstimmung begab sich der aus circa 100 bis 120 Teilnehmern bestehende Tross mit Strohbären, Treibern (Dominik Dörr, Bruno Frauenkron und Josef Kaiser), Musikern und Dürmer Klohns bei angenehmen Temperaturen in bester närrischer Stimmung und guter Laune kurz nach 9 Uhr auf den durch die Innenstadt führenden knapp dreistündigen Umzug.

Beginnend in der Klosterstraße und dann über den Klosterbuckel, Schmalgasse, Sandgasse, Miltenberger Straße (mit einem längeren Zwischenstopp im dortigen Außenbereich/hinteren Hof-Areal) Hauptstraße (mit einem dortigen Zwischenstopp vor dem Rathaus, wo Bürgermeister Markus Günther alle Teilnehmer begrüßte und zu einem kleinen Umtrunk einlud), Sparkassen-Eck (mit dortigem Zwischenstopp im Kundenservicebereich der Sparkassen-Filiale der Sparkasse Neckartal-Odenwald), Obere Vorstadtstraße, Schachleiterstraße und Friedrich-Ebert-Straße (mit Abschluss im Kundenservicebereich der Volksbank Franken) führend. Anlässlich dieses närrischen Strohbären-Treibens veranstalteten die Filialen der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Volksbank Franken jeweils eine kleine „Faschings-Fete“.

Wie in jedem Jahr kamen natürlich auch die Autofahrer, die am Montagmorgen durch die Innenstadt fuhren, nicht umhin, der Strohbärengruppe den geforderten Wegzoll in Form einer „Schwarzer-Hawwer-Spende“ zu entrichten. Ein Wegzoll, der von den meisten Autofahrern angesichts des sozial-caritativen Spendenzwecks gerne entrichtet wurde. ds