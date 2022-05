Bunter Zug durch die Innenstadt

Walldürn. Über 200 Kinder der vier Walldürner Kindergärten „St. Georg“, „St. Marien“, „St. Martin“ und Evangelischer Kindergarten sowie circa 175 Schüler der Klassenstufen 1 und 2 der Grundschule und somit die Rekordteilnehmerzahl von nahezu 400 Walldürner Kindern nahm am Freitag um die Mittagszeit des zweiten Tages des diesjährigen „1. Dürmer Blummefeschds“ unter dem Motto „Sommer-Sonne-gute Laune - was kann da noch schöner sein?“ am Sommertagsumzug teil, der durch die zur Fußgängerzone umfunktionierten Walldürner Innenstadt führte.

Blumme-Bärbele an der Spitze

Vom Wallfahrtsplatz aus bewegte sich der bunte Zug – angeführt von Bürgermeister Markus Günther und Blumen-Bärbele Antonia Paar durch die Hauptstraße und Obere Vorstadtstraße sowie über den Plan und den Schlossplatz zurück zum Wallfahrtsplatz, wo die als Vögel, Sonnenblumen, Blumenkinder, Windräder und Herzen in Regenbogenfarben verkleideten Kindergartenkinder die zahlreichen Zuschauer dann noch mit zwei Liederdarbietungen erfreuten.

Nach diesen Liedvorträgen und nach den Gruß- und Dankesworten von Bürgermeister Markus Günther nahmen alle Kinder aus den Händen ihrer Erzieherinnen als kleines „Dankeschön“ für die Teilnahme am Sommertagsumzug einen von Stadtmarketing „Walldürn gemeinsam“ gespendeten Sommertags-Blumen-Donut in Empfang. ds

