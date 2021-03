Walldürn. Eine neue Osterdekoration ziert Walldürn: Die im Zuge der Mitmachaktion für Kinder „Wir machen Dürn bunt!“ entstandenen Ostereier wurden am Freitag bei winterlichen Temperaturen vom städtischen Bauhof aufgestellt. Die Vorlagen der Kinder wurden in dem Farbkonzept des neuen Corporate Design der Stadt erstellt. Diese Schmuckstücke werden ab sofort die Osterzeit in Walldürn bunt zieren. (pmb)