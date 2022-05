Eismachen ist ihre große Leidenschaft: Nora Akseven bietet in ihrem Eiscafé am „Klosterbuckel“ in Walldürn in diesem Jahr drei neue Eissorten an: Cheesecake mit Erdbeeren, Alpen-Karamell mit Krokant und Yoghurt mit Honig und karamellisierten Walnüssen.

© Daniela Käflein