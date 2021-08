Bruno Frank sammelte viele Preise

Bei den Brieftaubenzüchtern der Reisevereinigung und der Fluggemeinschaft stand die Siegerehrung für das Flugjahr 2020 auf dem Programm. Bruno Frank holte sich wieder viele Preise.

Walldürn/Gerolzahn. Die Mitglieder der Brieftauben-Reisevereinigung Walldürn trafen sich zu ihrer Siegerehrung im Landgasthof „Linde“ in Gerolzahn. Vorsitzender Michael Ackermann sagte, wegen der Corona-Pandemie konnte das Flugjahr mit den Alttauben erst im Juni 2020 beginnen, unter den geltenden Hygienemaßnahmen. Dadurch fanden nur zehn Wettflüge statt. Einige Flüge wurden wegen zu hoher Temperaturen auf kürzere Entfernungen angesetzt.

Wettflüge reduziert

Der Jungtierflug wurde mangels Beteiligung auf drei Wettflüge reduziert. Ackermann dankte allen, die zum Gelingen des Flugjahres 2020 beigetragen haben.

Wie schon in den Jahren zuvor belegte Bruno Frank mit seinen Tauben viele erste Plätze. Bei der Reisevereinigung Meisterschaft belegte mit 43 Preisen Bruno Frank den ersten Platz. Gefolgt von Michael und Erik Ackermann 42 Preise, Heinz Weber 29 Preise, Josef Türk 27 Preise, Herta Schüssler 27 Preise, Schlaggemeinschaft Albrecht und Schneider 21 Preise, Schlaggemeinschaft Otto und Ronald Hofmann 19 Preise und Marek Konior acht Preise.

Bei den Jährigen-Meisterschaften gab es folgende Platzierung. 1. Platz mit 24 Preisen Bruno Frank, 2. Platz mit 21 Preisen Michael und Erik Ackermann sowie mit 16 Preisen und den 3. Platz Heinz Weber.

Platzierung der Jungflugmeisterschaft: 1. Platz Bruno Frank 15 Preise, ebenso Walter Karliczek 15 Preise. Hier waren die Ass-Punkte ausschlaggebend. Platz 3 Josef Türk 13 Preise, Platz 4. Heinz Weber zehn Preise, Platz 5 Schlaggemeinschaft Albrecht und Schneider sieben Preise, Ronald Hofmann sechs Preise.

Bei den folgenden Platzierungen für die jeweiligen Preise von Platz 7 bis 10 waren auch hier die Ass-Punkte ausschlaggebend. Jeweils vier Preise errangen Herta Schüssler, Hans-Dieter Mronsz, Marek Konior und Otto Hofmann. Platz 11 Helmut Herron drei Preise, und die Plätze 12 und 13 holten sich mit jeweils zwei Preisen Arthur Heide und Robert Huetter.

Meister der Zeitschrift „Die Brieftaube“ wurde mit 36 Preisen Bruno Frank. Reiservereinigung Verbandsmeisterschaft: Michael und Erik Ackermann mit 24 Preisen. Ass-Taube des Monats Juni Michael und Erik Ackermann mit vier Preisen. Ass-Taube Juli Bruno Frank mit vier Preisen. Reisevereinigung bester Vogel: 1. Platz Bruno Frank zehn Preise, 2. Platz Bruno Frank neun Preise und 3. Platz Michael und Erik Ackermann ebenfalls neun Preise.

RV bestes Weibchen: Platz 1 Michael und Erik Ackermann neun Preise, Platz 2 Josef Türk acht Preise sowie Michael und Erik Ackermann acht Preise. Beim bestjährigen Vogel belegte Bruno Frank mit insgesamt 23 Preisen die ersten drei Plätze. Bestjähriges Weibchen: 1. Platz Bruno Frank acht Preise, Platz 2 und Platz 3 Michael und Erik Ackermann mit insgesamt 15 Preisen.

Bei der bestjährigen Jungtaube belegte Bruno Frank gleich die ersten vier Plätze mit insgesamt zwölf Preisen sowie Josef Türk Platz 5 mit drei Preisen. rringer der Bronzemedaille sind Michael und Erik Ackermann sowie Bruno Frank.

Folgende Züchter errangen auf den durchgeführten Preisflügen 1. Preise: Bruno Frank am 3. und 10 . Altflug und am 2. und 3. Jungflug; Michael und Erik Ackermann am 1. 4. 6. und 10. Altflug; Heinz Weber am 1. Jungflug; Josef Türk am 7. Altflug; Herta Schüssler am 2. Altflug und schließlich die Schlaggemeinschaft Albrecht und Schneider am 5. und 8. Altflug.

Folgende Züchter errangen auf den durchgeführten Preisflügen erste Dreier-Serien 1. Preise: Bruno Frank vom 1., 4. und 7. Altflug und am 3. Jungflug; Michael und Erik Ackermann vom 5., 6., 8. und 10 . Altflug und am 2. Jungflug; Heinz Weber vom 1. Jungflug und Herta Schüssler vom 2., 3. und 9. Altflug.

Neben der Siegerehrung der Reisevereinigung Walldürn fand auch die Siegerehrung der Fluggemeinschaft Walldürn/Miltenberg im Landgasthof „Linde“ statt. Fluggemeinschaftsmeister wurde mit 23 Preisen Bruno Frank, gefolgt von der Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann mit 21 Preisen, Heinz Weber 16 Preise und ebenfalls 16 Preise Josef Türk.

Bester Vogel: Auf Platz 1 und 3 Bruno Frank mit insgesamt neun Preisen sowie auf Platz 2 Schlaggemeinschaft Albrecht und Schneider mit 5 Preisen. Bestes Weibchen: 1.Platz Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann mit fünf Preisen, 2. Platz Josef Türk vier Preise.

Bestjähriger Vogel: Mit insgesamt zehn Preisen holte sich Bruno Frank den 1. und 2. Platz und die Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann mit vier Preisen den 3. Platz .

Bestjähriges Weibchen: 1.Platz Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann, 2. Platz Heinz Weber und den 3. Platz belegte Bruno Frank alle vier Preise

Jeweils 1. Preise holten sich von den Flügen ab Falkenberg die Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann, von Landshut aus Schlaggemeinschaft Albrecht und Schneider sowie die Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann, von den Flügen ab Enns die Schlaggemeinschaft Albrecht und Schneider und von den Flügen ab Pocking die Schlaggemeinschaft Michael und Erik Ackermann. hape