Bruno Dörr war ein Walldürner Original

Walldürn. Mit Bruno Dörr ist am Dienstag im Alter von 94 Jahren ein echtes Walldürner Original gestorben. Der durch seinen breitkrempigen Hut als äußeres Markenzeichen weit über die Grenzen Walldürns hinaus bekannte passionierte Kunstmaler wurde als zweitältester von vier Söhnen des Walldürner Eisenbahners Franz Dörr und dessen Ehefrau Maria, geborene Beuchert, am 11. März 1928 in Walldürn geboren.

Gleich im Anschluss an den Besuch der Volksschule wurde er in das Wehrertüchtigungslager bei Weißenburg im Elsass einberufen und später zum Arbeitsdienst in Fladungen in der Rhön verpflichtet. Nach der Einberufung zur Wehrmacht war Bruno Dörr in der ehemaligen Tschechoslowakei stationiert, ehe er kurz vor Ende des 2. Weltkrieges im April 1945 in französische Gefangenschaft geriet.

Nach knapp fünfmonatiger Gefangenschaft im Lager Cherbourg kehrte er im September 1945 in seine Heimatstadt zurück, wo er eine Lehre als Autoschlosser begann und mit der Gesellenprüfung erfolgreich abschloss.

Zwischenzeitlich hatte er neben dem beruflichen auch sein privates Glück gefunden. Aus der im Jahr 1951 geschlossenen Ehe mit seiner Frau Angela gingen zwei Töchter hervor und zwei Enkel und vier Urenkel.

Beruflich fand Bruno Dörr nach seiner Ausbildung vorübergehend Beschäftigung als Lkw-Fahrer, ehe er sich bei der Deutschen Bundesbahn bewarb. Auch bei dieser beruflichen Station war für ihn stets der Wandel die Konstante. So begann er zunächst beim Gleisbauzug, ehe er dann über die Tätigkeit bei der Bahnmeisterei schließlich sein 30-jähriges Berufsleben bei der Deutschen Bundesbahn im Walldürner Bahnhof beendete. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er bereits im Alter von 52 Jahren vorzeitig in den Ruhestand gehen – oder besser gesagt in den „Unruhestand“, denn damit der Weg frei, um eine zweite Karriere als Künstler zu beginnen.

Große Leidenschaft

Seine große Leidenschaft war nämlich schon von klein auf die Musik und die Malerei. Diesen beiden Hobbys ging der begnadete Kunstmaler vor einigen Jahren noch im hohen und stolzen Alter mit unglaublicher Ruhe und Präzision nach. Und wer die Werke von Bruno Dörr kennt, der weiß, dass seine Porträts zuweilen schärfer getroffen sind als so manches Bild eines Fotografen.

Seine zweite Passion war die Musik. Mit seinem Akkordeon war er jahrzehntelang zu den verschiedensten Anlässen wie etwa „runden Geburtstagen“ unterwegs.

Aber auch als begeisterter Fußballfan war er kein Unbekannter. Seine Vorliebe als Fußballfan galt früher dem FC Kickers Walldürn und der SV Fortuna Walldürn, später dann nach der Fusion beider Vereine der Eintracht ´93 Walldürn. Oft war er auf dem Sportplatz in Walldürn-Süd anzutreffen, wo er die Mannschaft anfeuerte.

Die Beerdigung findet am Freitag, 30. Dezember, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Walldürn statt. ds