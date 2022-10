Brücke zwischen Schule und Elternhaus

Walldürn. Vermutlich kennen viele Eltern diesen berüchtigten Moment, wenn man zum Elternabend der Kinder geht und die Wahl des Elternvertreters ansteht. Oft ist diese mit Anspannung verbunden, ob sich jemand für die vertrauensvolle Aufgabe finden wird. Umso erfreulicher ist es, wenn alle Klassen und Eltern einen verlässlichen Vertreter als Bindeglied zur Schule gewählt haben.

Deshalb ist es dem Schulleiter der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn, Realschulrektor Patrick Schmid, immer ein großes Anliegen bei der konstituierenden Sitzung des Elternbeirats, den neu gewählten Elternvertretern für die Bereitschaft zu danken, sich für die Schüler und Schulgemeinschaft einzusetzen.

Beim Rückblick auf das vergangene Schuljahr ging Patrick Schmid vor allem auf die Digitalisierung der Schule einschließlich der Ausstattung aller Klassenräume mit Touchdisplays und der Schulung der Lehrkräfte mittels eines Pädagogischen Tages ein. Der Schulleiter informierte über die Unterrichtsversorgung im aktuellen Schuljahr, bei der dem

Nachdem die Grundschule aufgrund der Renovierungsarbeiten am Grundschulgebäude bereits ein Schuljahr am Bildungszentrum zu Gast sei, hätten sich viele Befürchtungen nicht bewahrheitet. Es sei zwar eng, aber insgesamt machbar. Problematisch sei einzig die Situation am Parkplatz, wenn viele Kinder gebracht würden und ein Verkehrschaos entsteht.

Für eine Mittagsverpflegung der Schüler sei bisher keine Lösung gefunden worden. Abschließend gab Rektor Schmid den Eltern die Gelegenheit, Wünsche, Fragen und Anregungen zu äußern.

Zentrales Element der Elternbeiratssitzung war natürlich die Wahl der Elternbeiratsvorsitzenden Melanie Berberich und ihrer Stellvertreterin Kerstin Heneka sowie der weiteren Mitglieder der Schulkonferenz Sandra Günther, Andrea Weismann und als Vertreter Susanne Haas, Ursula Bachmann-Schell und Sandra Saglam.

Die Elternvertreter der einzelnen Klassen sind: 10a: Sandra Günther, Daniela Windisch; 10b: Susanne Haas, Andrea Weismann; 5a: Isabelle Weber, Linda Schmiech; 5b: Martin Weber, Nadine Schieser; 6a: Kornelia Wiencierz, Kerstin Heneka; 6b: Katja Ockenfels, Nicole Müller; 7a Ivonne Simon, Monika Hoffert; 7b: Anna Dietz, Gerhard Berlin; 8a: Melanie Berberich, Stefanie Breunig; 8b: Sandra Saglam, Ramona Hefner; 9a: Daniela Bernhardt, Beate Pigorsch; 9b: Ute Peper, Yvonne Hämmerle und Ursula Baumann-Schell.