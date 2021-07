Brauerei hofft auf den Normalbetrieb

Miltenberg. 1664 von Kilian Franz Mattes gegründet, ist die Miltenberger Faust-Brauerei in aller Munde. Wie ihre Erzeugnisse: Festveranstaltungen werden im Umkreis von 40 Kilometern und Partner aus der Gastronomie im Radius von 70 Kilometern beliefert – normalerweise. Denn auch das Brauhaus wurde von der Corona-Pandemie nicht verschont. Trotzdem blicke man positiv in ihre Zukunft und plane sogar einige Neuerungen, wie Geschäftsführer Johannes Faust den Fränkischen Nachrichten erklärte.

„Wir waren völlig unvorbereitet und geschockt. Auch der zweite Lockdown war unerwartet – vor allem in dieser Dauer. Unsere Politiker hatten ja im Sommer behauptet, dass es einen Lockdown, wie wir ihn im Frühjahr 2020 hatten, mit den heutigen Kenntnissen nicht mehr geben würde“, blickt der Chef von 53 Mitarbeitern ernüchtert zurück. Seit mehr als sechs Monaten und mehr als einem Jahr durften weder Gastronomen noch Festwirte beliefert werden: „Brauereien sind abhängig ihres Fassbieranteils unterschiedlich stark betroffen, bei uns macht das Fassbier 30 Prozent des Umsatzes aus. Es gibt aber auch mittelständische Brauereien, die die Hälfte ihres Umsatzes und in einzelnen Fällen weit darüber hinaus mit Fassbier generieren. Die Großen der Branche liegen hier bei 15 bis 20 Prozent. Denen macht das also weniger aus“, so Faust, in dessen Hause die Fassbierumsätze im vergangenen Jahr um die Hälfte zurückgingen. Dahingehend seien die Umsätze mit den Festen 2020 „praktisch gegen null tendiert“, wie er anmerkt – sicher mit durch den Entfall der Miltenberger Michaelismesse.

Bei der Brauerei Faust in Miltenberg wird investiert, in Markt, Technik oder Digitalisierung. So gibt es neue Reifetanks. © Brauhaus Faust

Doch wo Schatten ist, ist auch Licht: „Aufgrund der weiterhin starken Nachfrage nach unseren Flaschenbieren konnten wir einen Teil der Verluste damit auffangen. Dafür sind wir den Freunden unserer Bierspezialitäten sehr dankbar, wobei unser Betriebsergebnis dennoch rote Zahlen schreibt, 2020 und nach derzeitigem Stand auch heuer“, betont Johannes Faust. Die Rückmeldungen der Gastronomiepartner seien durchwachsen: Hatte man bislang nur wenige Wirtshausschließungen miterlebt, werden einige ihre Pforten tatsächlich nicht mehr öffnen.

Der Grund leuchtet ein: „Mancher hat ausstehende Entscheidungen durch Corona vorgezogen, der eine aus Altersgründen, der andere wegen vorher schon fehlender Rentabilität“, berichtet der Braumeister. Insgesamt habe man 1800 Fässer nicht verkauften Gerstensafts vernichten müssen, konnte jedoch einen Teil davon zu Bierbrand verarbeiten. „Nach dreijähriger Holzfasslagerung können wir uns den Brand schmecken lassen“, schürt er die Vorfreude an.

Optimistisch in die Zukunft

Nun aber hieße es, der Zukunft optimistisch die Hand zu reichen: „Jede Krise ist auch eine Chance, die man nutzen muss – und zwar jetzt, um das Kommende gut gestalten zu können“, betont er. Gerade in schwierigen Zeiten sei die Bereitschaft zur Änderung bei allen Beteiligten „immer größer als in üblichen Zeiten“, wie er anmerkt.

So stelle man sich in vielen Bereichen neu auf, verändere Strukturen, investiere kräftig in Markt, Technik, Digitalisierung diverser Prozesse und die Weiterbildung der Belegschaft.

Zugleich wird ein neuer Reifekeller eingeweiht: „Er wurde nötig, da der Trend bei uns seit Jahren kontinuierlich nach oben zeigt. Dem und unserem Qualitätsgedanken müssen wir gerecht werden, schließlich benötigt die lange Reifezeit, die wir unseren Bieren geben, entsprechende Kapazitäten“, erklärt Johannes Faust und freut sich darüber, dass die Tanks von einem regionalen Partner, der Firma Ziemann aus Bürgstadt, stammen.

Ein weiteres Novum ist die Abkehr von der prägnanten Faust-Bügelflasche. Was von Bierliebhabern weithin bedauert wird, ist aus ökologischer und logistischer Sicht durchaus nachzuvollziehen: „In den letzten Jahren haben sich die Leergutströme für Bügelflaschen geändert. Das hat zur Folge, dass wir unser Leergut nur noch zum Teil zurückbekommen und zuweilen auch mit Fremdflaschen“, räumt Johannes Faust ein.

Dagegen komme die neue Flasche „fast immer zurück und das mit deutlich geringerer Beimischung von Fremdflaschen im Kasten“, fährt er fort. So können die Flaschen ungleich häufiger befüllt und länger genutzt werden als die Bügelflaschen, was eindeutig ökologischer sei. „Als Gründungsmitglied des Bayerischen Umweltpakts und als erste Brauerei in ganz Franken mit einem Umweltaudit liegt uns das Thema auch persönlich sehr am Herzen“, lenkt er ein.

Auch der wirtschaftliche Aspekt sei nicht zu vernachlässigen: Die neue Flasche sei um fast zwei Drittel günstiger in der Herstellung. Zunächst werde die typisch bayrischen Sorten wie Radler, Weizenbiere und Bayrisch Hell in die neue Flasche umfüllen – alles Weitere entscheide sich in den kommenden Jahren. Fest steht dafür eines: In limitierter, aber gegenüber der letzten „Edition“ erhöhter Menge bietet Faust ab August wieder das „Michaelismesse Festbier“ in den Märkten an. Die größere Menge soll eine etwas längere Verfügbarkeit des Biers gewährleisten. „Zuletzt war das gesamte eingebraute Bier innerhalb von zwei Wochen ausverkauft gewesen“, erinnert sich Johannes Faust.

Die „Michelsmess’“ ist aber auch ein wichtiges Schlagwort für die Zukunft, man fiebere intensiv der Rückkehr zum Normalbetrieb entgegen: „Wenn die Gastronomie im Sommer öffnet, können wir langsam zum gewohnten Alltag zurückkehren. Im kommenden Jahr werden dann auch wieder die Feste zum Teil zurückkommen und vor allem unsere geliebte Michaelismesse. Darauf freuen wir uns besonders“, lässt Faust abschließend wissen.