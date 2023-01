Brauchtum und Hoffnung in belasteter Zeit

Rippberg. Ein Hauch Exotik verbreitete sich am Dreikönigstag in der Rippberger Pfarrkirche St. Sebastian, als zwölf Kinder und Jugendliche in ihrem Ornat orientalischer Anmutung zur Mitfeier des Festgottesdienstes erschienen.

Sie stellten die Weisen aus dem Morgenland nach, die Heiligen Drei Könige, die dem Evangelium zufolge nach Betlehem gereist waren, um Jesus in seiner Krippe als den himmlischen Weltenherrscher zu verehren.

Die Ausstattung und organisatorische Begleitung der Rippberger Sternsingerinnen und Sternsinger oblag in diesem Jahr Hildegard Schöllig-Gaukel und Sibylle Trunk.

Gleichsam in die Welt entsandt wurden die jungen Christen am Ende des Gottesdienstes von Pater Kamil Piotrowski. Ihre Aufgabe: Aufgeteilt in drei Gruppen zu den Menschen im Ort zu gehen und sie und ihre Häuser mit dem lateinischen Kürzel „C+M+B“ zu segnen – „Christus mansionem benedikat – Christus segne dieses Haus“. Damit nahmen die Kinder und Jugendlichen zugleich teil an der diesjährigen Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“. Diese steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“. Alle beim Segensgang der Rippberger Jungchristen gesammelten Spenden kommen Kindern weltweit zugute, heuer speziell denen in Indonesien.