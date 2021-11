„Bozen Brass“ gibt Gastspiel

Miltenberg. Die sechs Südtiroler Blechbläser „Bozen Brass“ präsentieren im Alten Rathaus in Miltenberg mit ihrem Konzert „Surprise“ ein Programm quer durch die Musikgeschichte und verschiedensten Stilrichtungen.

Die Musiker unterhalten aber nicht „nur“ mit Blechblasmusik, sondern auch mit Gesangseinlagen, Instrumentenwechseln und kleinen Tanzeinlagen.

Am Freitag, 10. Dezember, und Samstag, 11. Dezember, jeweils um 17.30 Uhr und 20 Uhr, wird das Publikum das Brass Ensemble in der für sie charakteristischen augenzwinkernden, neugierigen, frechen und virtuosen Art erleben. Sämtliche Arrangements stammen von Multitalent und Allrounder Robert Neumair. Karten zum Preis von 15 Euro (Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr zahlen sechs Euro) gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Tourist Information Miltenberg, Telefon 09371/404119, oder über das Onlineportal Reservix.

Besucher müssen die am Konzerttermin gesetzlich gültigen Einlassregelungen beachten und diesen Nachweis und die gesetzlich vorgeschriebene Maske am Eingang bereit halten.

