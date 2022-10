Bolsius-Verkauf schließt seine Pforten

Walldürn. Nicht nur die Wallfahrt steht stellvertretend für Walldürn: Auch als Stadt der Kerzenindustrie ist „Dürn“ bekannt. Zu den traditionsreichen Kerzengießereien gehörte auch der Name Kieser-Bolsius.

Nachdem die Kerzenproduktion vor Ort 2002 aufgelaufen war, gründeten Anita Link-Sennert und Karl Sennert 2006 den Bolsius-Verkauf auf dem ehemaligen Firmenareal im Traboldsgässchen – ein Geschäft, das sich auf Anhieb bestens etablierte. Aber auch dessen Tage sind gezählt: Das letzte Relikt der einst stolzen Kerzengießer-Zunft schließt am 17. Dezember – vermutlich für immer.

Das letzte Relikt der der einst stolzen Kerzengießer-Zunft schließt am 17. Dezember – vermutlich für immer. Anita Link-Sennert und Karl Sennert haben viel Herzblut und Liebe in ihr Geschäft investiert. © Adrian Brosch

Dass die (Kerzen-)Lichter Ende 2022 ausgehen, war bereits seit längerem beschlossen: „2017 hatte die Buchener Firma Seitenbacher die Liegenschaft erworben. Gemeinsam hatten wir noch fünf Jahre als restliche Nutzungsdauer vereinbart, zumal wir langsam ins Rentenalter kommen und eines Tages auch die schönste Zeit endet“, räumt Karl Sennert ein.

Wenn kurz vor Weihnachten die Türen verriegelt werden, verfehlt der gelernte Maschinenbauer um nur wenige Tage sein 40-Jahr-Jubiläum in der Kerzenindustrie: Zum 1. Januar 1983 war er als Prozessingenieur bei der Firma Kieser eingestiegen, die seit 1995 zum niederländischen Bolsius-Konzern gehört.

Erfolgsmodell

„Bolsius ist der einzige Vollsortimenter dieses Bereichs mit über 3500 verschiedenen Produkten und europaweit größter Kerzenproduzent“, informiert der Walldürner. 2006 zögerten er und seine Frau keine Sekunde, als sie ihr Geschäft eröffneten: „Anders als oft angenommen sind wir kein Werksverkauf, weil nicht mehr in Walldürn produziert wird – die Bolsius-Kerzen werden im polnischen Kobylin produziert, das zwischen Breslau und Posen liegt“, merkt Sennert an und spricht von einem Erfolgsmodell.

„Kerzen sind zwar klassische Saisonware und werden hauptsächlich im Winter gekauft, sind aber krisensicher bei konstanter Nachfrage“, ergänzt Anita Link-Sennert.

Über die Jahre haben sich einige Publikumslieblinge herauskristallisiert: „Neben der ab 2005 verkauften ‘Rustik’-Serie sind vor allem Teelichter und Grablichter rechte Selbstläufer. So verkaufen wir zum Beispiel im Schnitt 30 Europaletten Grablichter pro Jahr“, informiert ihr Mann.

Dass der Nachschub rollt, garantiert ein beachtlicher Werksausstoß: „In Polen werden fast eine Million Grablichter pro Tag und 300 000 Teelichter pro Stunde hergestellt“, schildert Karl Sennert und verweist auf hohe Qualität. Diese zeigt sich vielleicht auch in einem Kuriosum: „Wir hatten in all den Jahren nur eine einzige Reklamation – und als wir die zurückgegebenen Kerzen überprüften, stammten sie gar nicht von uns!“, bemerkt er lachend.

Doch wurden nicht nur Kerzen verkauft: Auch Dekorationsartikel etwa zu Ostern und Weihnachten seien „stets echte Renner gewesen“. Selbst die Corona-Pandemie tat dem keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: „Was die letzten drei Jahre über lief, ist einfach nur explosionsartig. Fraglos war die Pandemie Gift für den Einzelhandel, aber trotzdem verbuchte die komplette Kerzenindustrie satte Zuwächse – die Leute waren durch Infektionsgefahr, Lockdown und Home-Office öfter zuhause als sonst und wollten es sich gemütlich einrichten“, blickt Sennert zurück. Seine Frau ergänzt um einen weiteren Aspekt: „Kerzen sorgen für eine besonders behagliche Atmosphäre und strahlen anders als Heizkörper eine besonders intensive ‘echte’ Wärme aus“, betont sie. Dass der Abschied nun doch schwerfällt, liegt freilich nicht nur am Flair brennender Kerzen: „Auch unsere treuen Kunden, die teils bis aus Stuttgart und Karlsruhe kamen, sowie unsere Belegschaft mit einer Hauptkraft und vier Teilzeitkräften werden uns sehr fehlen – es sind sogar schon Tränen geflossen. Wir danken allen unseren Weggefährten inklusive Willi Pfannenschwarz von Seitenbacher für das tolle Miteinander“, sagt das Ehepaar.

Auch ihren mit viel Liebe eingerichteten Laden, dessen zwei Verkaufsräume den rustikal-herzlichen Charme einer längst vergangenen Zeit wohltuend in die Gegenwart transportiert, werden die beiden sicher vermissen.

„Wir haben viel Herzblut und Liebe investiert, das Geschäft komplett in Eigenregie aufgebaut und kennen jeden Winkel – auch wenn einmal immer der Abschied kommt, fehlt einem doch etwas“, erklärt die gelernte Heilerziehungspflegerin Anita Link-Sennert.

Wie es nach dem 17. Dezember im Traboldsgässchen weitergeht, ist noch nicht zu 100 Prozent geklärt: „Wahrscheinlich endet dann die Walldürner Kerzentradition – sollte aber jemand eine gute Geschäftsidee rund um die Bolsius-Kerzen haben, vermittle ich gern“, sagt Karl Sennert, der dem Bolsius-Konzern als Berater erhalten bleibt.

Bis dahin sind Kunden zu den gewohnten Öffnungszeiten immer gerngesehen - auch die Vielfalt des Angebots bleibt erhalten. „Vor allem Grablichter, unser buntes ‘Rustik’-Sortiment und Stumpenkerzen sind immer da“, betont Anita Link-Sennert abschließend.