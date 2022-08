Glashofen. Uwe Marek überreichte bei der Ortschaftsratssitzung im Bürgersaal in Glashofen für zehnmaliges Blutspenden die Blutspender-Ehrennadel in Gold an Iris Trabold-Otterbach und ehrte im Anschluss mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz für 25-maliges Blutspenden Ortsvorsteher Erich Bundschuh. Das Bild zeigt (von rechts) Ortsvorsteher Erich Bundschuh, Iris Trabold Otterbach sowie Ortschaftsratsmitglied Uwe Marek. Bild: Hahner-Pestel

