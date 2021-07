„Blut ist etwas ganz Besonderes“

Blutspender wurden bei der Sitzung des Gemeinderates in der Nibelungenhalle geehrt. Bürgermeister Markus Günther und DRK-Bereitschaftsleiter Manuel Sturm würdigten bei der Übergabe der Ehrennadeln das Engagement der Spender.

Walldürn. Es ist ein würdiger Rahmen, in dem die Blutspender geehrt werden – zum Auftakt einer Sitzung des Gemeinderates. Man würdige Menschen, die dazu beigetragen haben, „dass andere Menschen ein zweites Leben geschenkt bekamen“, so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Dabei hätten sie nichts Spektakuläres getan, sondern einfach regelmäßig Blut gespendet. Inzwischen gebe es Medikamente oder Impfstoffe gegen alle bedrohlichen Krankheiten, Ärzte können Organe verpflanzen und künstliche Gelenke einsetzen, in jeder Apotheke liegen Mittel gegen alle möglichen Beschwerden bereit. „Doch Blut ist immer noch etwas ganz Besonderes. Blut kann nicht künstlich geschaffen oder durch etwas Anderes ersetzt werden. Hier stoßen wir nach wie vor an die Grenzen der Wissenschaft, an die Grenzen unseres Vermögens. Ohne das Lebenselixier ist auch das bestens ausgestattete Krankenhaus, ist auch der bestens ausgebildete Arzt machtlos.“

Blutspender im Gemeinderat geehrt In der Sitzung des Gemeinderates wurden die Spender aus der Kernstadt geehrt. Mit der Blutspender-Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes in Gold für zehnmaliges Blutspenden: Lukas Bonn, Irina Ebert, Jana Gentner, Luca Petermann, Peter Stöffel, Magdalena Sturm. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl für 25-maliges Spenden: Christine Böhm, Michael Häfner, Christine Bauer, Annette Imhof, Jolanta Pluta, Philipp Schell, Sabrina Schneider. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl für 50-maliges Spenden: Sibylle Häberle, Frank Weigelt, Gerlinde Zimmermann. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl für 75-maliges Spenden: Thomas Schäfer. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl für 100-maliges Spenden: Franz Bachert. mar

Wenn Blut fehle, könne nur eine Blutspende Leben retten. Wer Blut oder Blutplasma spendet, gebe deshalb nicht nur etwas von einer roten Körperflüssigkeit ab, sondern schenke anderen Leben. Dass sei Anlass genug, „dass ihr stilles, selbstloses Tun heute in aller Öffentlichkeit gewürdigt wird“, so Günther weiter, der den Geehrten für die Bereitschaft, Blut zu spenden, dankte.

Hohes Niveau sichern

So zu handeln ist nicht selbstverständlich. Auch wenn die Blutspender, wie er schon oft gehört habe, ihr Tun für selbstverständlich halten. Aber viele andere würden nicht so handeln. „Jeder Spender, jede Spenderin trägt dazu bei, dass unsere medizinische Versorgung gut funktioniert und ihr hohes Niveau hält. Ohne Blutvorräte ist das nicht möglich.“

Der Bürgermeister dankte auch den Einsatzkräften des DRK-Ortsvereins Walldürn. „Sie führen seit Jahrzehnten regelmäßige Spendetermine für die Öffentlichkeit durch. Seit ein paar Jahren sogar zusätzliche Sondertermine für die in Walldürn stationierten Bundeswehrangehörigen.“

Manuel Sturm, Bereitschaftsleiter beim DRK-Ortsverband Walldürn, nannte die Geehrten eine besondere Gattung Mensch, „mit Sinn für Verantwortung, Uneigennützigkeit und Nächstenliebe“. Er hob die Notwendigkeit von Blutspenden hervor, die Termine in Walldürn seien auch in Zeiten von Corona gut gelaufen. Er würdigte das Engagement der Spender und forderte sie abschließend auf: „Bleiben sie dieser Linie treu.“